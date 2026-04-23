Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat un proiect prin care a propus încetarea stării de urgență în sectorul energetic din Republica Moldova. În același timp, s-a decis instituirea stării de alertă la nivel național pentru o perioadă de 60 de zile.

Directorul Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), Sergiu Diaconu, a anunțat că starea de urgență să se încheie începând cu 25 aprilie și să fie înlocuită cu starea de alertă. El a spus că această decizie se bazează pe o analiză a riscurilor, care arată că situația s-a stabilizat după măsurile luate în ultimele săptămâni. Diaconu a menționat că infrastructura energetică funcționează, iar piața carburanților se stabilizează treptat. Potrivit lui Diaconu, starea de urgență a ajutat autoritățile să intervină rapid, de exemplu la repararea liniei electrice Vulcănești–Isaccea, afectată în martie, și să evite cumpărarea de energie de avarie, care ar fi fost mai scumpă. Astfel, au fost menținute și tarifele stabile pentru consumatori.

„Infrastructura energetică este funcțională, iar piața produselor petroliere se află într-un proces de stabilizare progresivă”, a declarat oficialul moldovean.

Starea de urgență fusese introdusă după avarierea acelei linii electrice în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina, ceea ce a dus la un deficit de energie de aproximativ 350–400 MW în Republica Moldova. În același timp, exista și o criză a carburanților, deoarece stocurile de motorină ajunseseră la doar 7,5 zile de consum.

Autoritățile moldovene au precizat că între timp situația s-a îmbunătățit: linia electrică a fost reparată, importurile de energie din România au fost reluate, iar stocurile de carburanți au crescut, ajungând la aproximativ 20 de zile pentru benzină și 11 zile pentru motorină.

Chiar dacă situația este mai stabilă, documentul arată că există în continuare unele riscuri. Producția internă de energie nu acoperă complet consumul, mai ales la orele de vârf, și că pot apărea dezechilibre dacă cererea crește brusc sau scade producția. Producția centralelor de termoficare este mai mică în sezonul cald și că există riscuri legate de piața carburanților, din cauza tensiunilor internaționale.

Autoritățile moldovene au considerat că menținerea stării de urgență nu mai este necesară și că este mai potrivită starea de alertă, care permite monitorizarea și intervenția rapidă, dar fără măsuri excepționale.

Proiectul urmează să fie aprobat de Parlament. În termen de trei zile vor fi informați Secretarul General al ONU și Secretarul General al Consiliului Europei despre revenirea la aplicarea completă a angajamentelor internaționale.

„Menţinerea unui regim de urgenţă nu mai este proporţională cu situaţia existentă şi ar implica aplicarea în continuare a unor măsuri restrictive şi excepţionale nejustificate. Se consideră mai adecvată tranziţia către regimul de stare de alertă, care permite menţinerea unor mecanisme de monitorizare şi intervenţie, dar într-un cadru mai echilibrat şi adaptat nivelului actual de risc. Capacităţile interne de producere a energiei electrice rămân limitate în raport cu necesarul total de consum, în special în perioadele de vârf. Orice creştere neprevăzută a consumului sau reducere a disponibilităţii resurselor poate conduce la dezechilibre temporare”, se arată în documentul guvernamental.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, susține că măsurile luate în această perioadă au dat rezultate bune, iar sistemul energetic a fost stabilizat. Tot el a menționat că nivelul de intervenție va fi redus de la stare de urgență la stare de alertă. Aceasta va fi o măsură de prevenție, care va permite autorităților să intervină rapid doar atunci când va fi necesar.

Munteanu a adat asigurări că autoritățile moldovene vor continua să urmărească situația din sectorul energetic și din lume, rămânând atente și prudente. Starea de alertă va fi valabilă 60 de zile și va permite reacții rapide în caz de probleme, fără măsuri excepționale ca în perioada stării de urgență.