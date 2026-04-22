Permisul de conducere este vizat direct de autoritățile rutiere din Australia, în contextul unei reguli rutiere mai puțin cunoscute, dar aplicate strict, care poate duce la amenzi consistente și chiar la suspendarea dreptului de a conduce. Milioane de șoferi sunt avertizați că pot încălca legea fără să fie conștienți de acest lucru.

Autoritățile atrag atenția șoferilor că utilizarea telefonului mobil la volan este sancționată sever, iar legislația se aplică la nivel național fără excepții. Chiar dacă mulți conducători auto cunosc restricțiile generale, diferențele dintre tipurile de permis pot genera confuzii.

Pentru șoferii cu permis complet, utilizarea telefonului este permisă doar dacă dispozitivul este fixat într-un suport și folosit exclusiv pentru funcții precum navigația, redarea muzicii sau apelurile hands-free. Orice abatere de la aceste condiții poate atrage sancțiuni.

În schimb, pentru cei aflați în perioada de învățare sau cu permis provizoriu, regulile sunt mult mai stricte. Aceștia nu au voie să utilizeze telefonul în nicio situație în timpul condusului, ceea ce înseamnă că orice interacțiune cu dispozitivul este interzisă și sancționată, informează news.com.au.

Permisul de conducere va suferi modificări semnificative în Statele Unite, unde statul Florida introduce o nouă cerință privind includerea statutului de imigrare pe documentele oficiale. Măsura face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu privind securitatea electorală și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Conform noii legi, toate permisele de conducere și cărțile de identitate emise, reînnoite sau înlocuite după această dată vor indica dacă titularul este cetățean american sau deține un alt statut legal de imigrare. Documentele existente rămân valabile până la expirare, fără obligația de schimbare imediată.

Implementarea va fi realizată treptat, pe măsură ce rezidenții își vor reînnoi permisul sau vor solicita documente noi. Autoritățile locale analizează deja modul în care aceste modificări vor fi aplicate la nivel administrativ.

„Biroul meu se află în centrul multora dintre aceste procese, deoarece gestionăm permisele de conducere și serviciile de identificare pentru rezidenții noștri. Un pas semnificativ către o transparență și o responsabilitate mai mari în evidențele guvernamentale”, a declarat Dariel Fernandez.

Permisul de conducere devine parte a unui sistem mai larg de verificare, în contextul reformelor electorale promovate de autoritățile din Florida. Oficialii susțin că noile măsuri consolidează integritatea procesului electoral și îmbunătățesc acuratețea datelor.

Legea introduce obligația de verificare a cetățeniei americane utilizând datele din sistemul REAL ID pentru înregistrările noi sau actualizate ale alegătorilor. De asemenea, sunt stabilite proceduri pentru identificarea și eliminarea persoanelor neeligibile din listele electorale.

În paralel, autoritățile extind cooperarea între agențiile statului și cele locale pentru a menține baze de date corecte. Procesul de vot va trebui realizat folosind buletine de hârtie, pentru a permite auditarea rezultatelor.

„Din 2020, Florida a adoptat mai multe reforme importante privind integritatea alegerilor decât orice alt stat din țară. Legea Florida SAVE respectă Constituția statului Florida, asigurând că doar cetățenii pot vota în alegerile din Florida”, a declarat Cord Byrd.

Pentru candidați, noile reguli impun cerințe suplimentare privind transparența, inclusiv declarații despre dubla cetățenie și activitățile financiare. De asemenea, este introdus un termen de prescripție de cinci ani pentru infracțiunile electorale și sunt interzise contribuțiile externe.

„Deși Florida organizează deja unele dintre cele mai sigure alegeri din țară, vom continua să ridicăm standardele și să stabilim reperul național. Această legislație garantează că doar alegătorii eligibili participă la alegeri și că votanții pot avea deplină încredere în rezultate”, a declarat Jenna Persons-Mulicka.

