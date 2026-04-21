Astăzi, 21 aprilie 2026, șoferii din România pot găsi benzina la cel mai mic preț de 7,99 lei pe litru la o stație Socar din Oradea, situată pe Bulevardul Decebal nr. 42. Acesta este unul dintre cele mai competitive prețuri din țară în acest moment, reflectând o relativă stabilitate a pieței carburanților. În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț este de 8,63 lei pe litru și poate fi găsit la o stație Petrom din Baia de Aramă, pe strada Tudor Vladimirescu nr. 27. Diferențele de preț între regiuni rămân moderate, însă aceste valori indică punctele unde consumatorii pot face economii semnificative.

În principalele cinci orașe ale țării, clasificate după numărul de locuitori, prețurile minime la carburanți sunt relativ apropiate. Benzina se menține la 7,99 lei pe litru în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, în timp ce motorina are același prag minim de 8,63 lei pe litru în toate aceste orașe.

evoluția prețului benzinei în stațiile din Capitală 01.03 03.04 06.04 07.04 09.04 10.04 15.04 16.04 17.04 18.04 21.04 Petrom 7,93–7,98 9,22 9,12 9,12 9,12 8,72 8,72 8,37 8,37 8,07 8,07 Lukoil 7,92–7,97 9,28 9,20 9,23 9,19 8,99 8,89 8,89 8,48 8,28 8,18 Socar 7,96–7,99 9,43 9,23 9,23 9,23 9,19 8,79 8,79 8,39 8,28 7,99 OMV 8,02–8,07 9,33 9,23 9,23 9,23 8,83 8,83 8,48 8,48 8,18 8,18 Rompetrol 7,96–8,07 8,59 9,11 9,20 8,94 9,11 9,10 8,82 8,48 8,28 8,18 Mol 8,01–8,07 9,43 9,23 9,23 9,19 9,11 9,10 9,10 8,48 8,28 8,28

evoluția prețului motorinei în stațiile din Capitală 01.03 03.04 06.04 07.04 09.04 10.04 15.04 16.04 17.04 18.04 21.04 Petrom 8,24–8,28 10,09 10,29 9,93 9,93 9,58 9,58 9,28 9,28 8,63 8,63 Lukoil 8,26–8,27 10,14 10,38 10,02 9,98 9,68 9,63 9,63 9,37 9,02 8,72 Socar 8,26–8,29 10,19 10,49 10,13 9,99 9,99 9,69 9,69 9,34 9,02 8,99 OMV 8,33–8,37 10,18 10,38 10,02 10,02 9,67 9,67 9,37 9,37 8,72 8,72 Rompetrol 8,29–8,37 10,27 10,51 10,28 10,08 10,02 9,67 9,64 9,37 9,02 8,72 Mol 8,32–8,37 10,28 10,39 10,03 10,02 9,99 9,67 9,67 9,37 9,02 8,99

În schimb, diferențe apar în cazul GPL-ului. Cel mai mic preț este înregistrat în Cluj-Napoca, unde litrul costă 4,00 lei. În București, GPL-ul ajunge la 4,17 lei pe litru, în timp ce în Timișoara și Iași prețul este de 4,29 lei. La Constanța, șoferii plătesc ușor mai puțin, respectiv 4,27 lei pe litru, potrivit Peco Online.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o scădere de 8,4%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 37,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile. În același interval, și motorina s-a ieftinit, prețul mediu pe litru reducându-se cu 7,7%. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, șoferii plătesc acum cu circa 37,0 lei mai puțin comparativ cu luna precedentă, potrivit sursei citate anterior.

În această perioadă, România se situează pe locul al 16-lea în Uniunea Europeană în clasamentul țărilor cu cea mai ieftină benzină, fiind devansată de state precum Malta, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Suedia, Austria, Croația, Luxemburg, Estonia și Lituania. În ceea ce privește motorina, țara noastră ocupă o poziție mai bună, aflându-se pe locul al 10-lea în rândul statelor membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici prețuri pentru acest tip de combustibil. În acest clasament, România este precedată de Malta, Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Polonia, Cipru, Slovenia, Cehia și Spania.

Dacă se analizează prețurile fără taxe, România urcă în clasament. Astfel, benzina fără taxe se situează pe locul al 5-lea între cele mai ieftine din Uniunea Europeană, după Malta, Slovacia, Estonia și Slovenia. În cazul motorinei fără taxe, țara noastră ocupă locul al 4-lea în topul celor mai mici prețuri, fiind depășită doar de Malta, Ungaria și Slovacia, conform sursei citate anterior.