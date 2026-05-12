Ministerul Afacerilor Interne (MAI) continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice prin dezvoltarea platformei HUB MAI, disponibilă pe portalul oficial HUB MAI. Prin această platformă, orice posesor de permis de conducere poate verifica rapid dacă are puncte de penalizare active, ce sancțiuni figurează în evidențe și dacă există riscul suspendării dreptului de a conduce.

Serviciul este disponibil direct din contul personal și poate fi accesat în orice moment, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Astfel, șoferii nu mai sunt nevoiți să meargă la ghișeu pentru a solicita aceste informații și nici să aștepte eliberarea unor documente.

Reprezentanții ministerului au transmis că acest sistem răspunde unei nevoi concrete a cetățenilor, aceea de a avea acces rapid la propria situație rutieră. În același timp, platforma reduce aglomerația din instituții și scurtează timpul necesar obținerii informațiilor oficiale.

MAI a explicat că digitalizarea nu înseamnă doar tehnologie, ci și servicii publice mai apropiate de oameni, mai puțină birocrație și o administrație mai eficientă. Instituția a precizat că platforma HUB MAI a înregistrat deja peste 51,6 milioane de accesări, ceea ce arată interesul ridicat al cetățenilor pentru serviciile digitale.

Dintre aceste accesări, peste 226.000 de persoane au solicitat deja cazierul rutier prin intermediul platformei.

Ministerul a transmis că șoferii pot verifica rapid și sigur informațiile despre permisul de conducere direct online, fără timp pierdut și fără deplasări inutile, iar istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate sunt disponibile permanent în contul personal.

Potrivit legislației rutiere, punctele de penalizare se aplică pentru diferite abateri de la regimul circulației. Acestea se acumulează în evidențele oficiale, iar atingerea unui anumit prag produce automat consecințe directe asupra dreptului de a conduce.

Conform regulilor actuale, dacă un șofer acumulează 15 puncte de penalizare în ultimele 6 luni, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Din acest motiv, verificarea periodică a situației permisului devine importantă, mai ales pentru cei care au avut mai multe sancțiuni într-un interval scurt.

Pentru consultarea punctelor de penalizare, pașii sunt simpli: utilizatorul trebuie să acceseze platforma HUB MAI, să se autentifice în contul personal, să intre în secțiunea „Șoferi și vehicule”, apoi să selecteze opțiunea „Istoric sancțiuni rutiere”.

După transmiterea solicitării online, sistemul afișează informațiile privind sancțiunile și punctele acumulate.

Istoricul sancțiunilor reflectă abaterile active la regimul circulației pe drumurile publice și este realizat în baza evidențelor privind permisele de conducere reținute și sancțiunile aplicate conducătorilor auto, în condițiile prevăzute de OMAI nr. 141/2014.

Această verificare poate fi utilă și în situațiile în care șoferii vor să confirme dacă anumite sancțiuni mai figurează în evidență sau dacă există riscul unei suspendări apropiate.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că va continua procesul de reformă și modernizare a serviciilor publice, cu obiectivul de a reduce birocrația și de a oferi cetățenilor servicii mai simple, mai sigure și mai accesibile.