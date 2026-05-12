Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că Fiscul lucrează la o nouă versiune a Spațiului Privat Virtual (SPV), cu o interfață mai prietenoasă și mai simplă pentru utilizatori.

Acesta a explicat că noul SPV trebuie să fie mai ușor de utilizat pentru contribuabili și pentru profesioniștii care lucrează zilnic cu sistemul. El a precizat că, dacă noua variantă nu va fi perfectă de la început, instituția este deschisă la sugestii pentru îmbunătățiri.

În același context, șeful ANAF a atras atenția asupra experților contabili care reprezintă firme în relația cu instituția prin SPV, dar care nu au contractele declarate fiscal.

El a spus că este neobișnuit ca un expert contabil să apară în SPV ca reprezentant al unui contribuabil, dar în sistemul e-Factura să nu existe contractul fiscal corespunzător. Adrian Nica a subliniat că profesioniștii ar trebui să își întocmească aceste contracte și să își declare taxele.

Potrivit acestuia, procesul de digitalizare nu este simplu, mai ales în condițiile în care multe achiziții publice necesită proceduri de licitație care pot dura foarte mult.

„Eu cred că în direcția digitalizării, în acest an, în ANAF o să vedeți foarte multe lucruri bune. Să știți că lucrăm la o interfață nouă a SPV-ului, mai primitoare, mai ușor de lucrat cu ea. Dacă nu o fi perfectă, să ne scrieți, că o îmbunătățim. Și tot aici, la SPV, să știți că îi rugăm pe toți experții contabili care n-au contract cu firmele pe care le reprezintă în relația cu noi în SPV să-și declare taxele. Este absolut ciudat să vezi în SPV un domn expert contabil care reprezintă un contribuabil, iar în e-factura nu există. Cred că, în primul rând, profesioniștii ar trebui să-și întocmească contracte și apoi să-și declare taxa. Apoi, în acest proces de digitalizare pe care ANAF l-a început, să facem pașii pe care noi îi considerăm prioritari. Uneori, ce considerați dumneavoastră prioritate nu este și la noi. Îmi pare rău pentru asta, dar fiecare entitate are planul și interesele ei”, a transmis Nica.

Președintele ANAF a mai vorbit și despre problemele actuale din zona de asistență fiscală, unde uneori răspunsurile oficiale pot întârzia chiar trei sau patru luni. Din acest motiv, el a recomandat solicitarea de soluții fiscale și acorduri de preț în avans, mai ales în zona prețurilor de transfer.

„Noi, în această etapă de digitalizare, am stabilit foarte clar ceea ce ne propunem să facem. Să știți că este foarte greu să faci un chatbot la ANAF pe caiet de sarcini 2023. Astea sunt procedurile de licitație. La ANAF, dacă dorești să-ți cumperi o unealtă nouă, un server sau acces la o bază de date, trebuie să faci o licitație. Ca să faci o licitație, durează poate până pleci tu, și tot așa. Sunt și multe neajunsuri pe care știu că unii dintre dvs. nu le înțelegeți, pentru că nu ați lucrat aici. Sunt foarte multe activități pe care le desfășurăm în prezent și vrem să le îmbunătățim, deficitare, plecând de la modul în care am reglementat, și mă refer aici la asistență contribuabil, unde până primești un punct de vedere durează vreo trei-patru luni. De aceea, așa cum am spus mereu, vă încurajez să solicitați soluții fiscale, acorduri de preț în avans. Cred că, pe măsură ce numărul acordurilor de preț în avans va crește, se va îmbunătăți și calitatea actului de control în zona prețurilor de transfer”, a subliniat el.

Pe lângă modernizarea SPV, instituția vrea să introducă și soluții bazate pe inteligență artificială, inclusiv pentru structurile de control.

Adrian Nica a explicat că, în următoarele două sau trei luni, ANAF va dezvolta o componentă de inteligență artificială pentru activitatea de control fiscal. Scopul nu este complicarea relației cu contribuabilii, ci uniformizarea deciziilor și disciplinarea aparatului fiscal.

Șeful ANAF a arătat că, în ultimii 30 de ani, multe structuri teritoriale au lucrat separat, fiecare cu propriile analize de risc și propriile metode, iar digitalizarea ar trebui să reducă aceste diferențe.

Tot în perioada următoare, contribuabilii vor putea avea discuțiile finale cu inspectorii fiscali inclusiv prin video, ceea ce face parte din planul de digitalizare a întâlnirii cu contribuabilul.

„Eu spun de fiecare dată: persoanele fizice plătesc la ANAF din total contribuții 3%, controalele aduc undeva la 0,6% din planul de încasări, restul ne dați dumneavoastră. 3,6% generează marile probleme ale ANAF-ului și marile discuții. Ce încercăm să facem? Încercăm să digitalizăm cât mai mult întâlnirea pe care o avem cu contribuabilul. După cum știți, în perioada următoare o să aveți posibilitatea ca discuțiile finale cu contribuabilii să le purtați inclusiv video. De asemenea, la nivelul ANAF, în următoarele două-trei luni o să dezvoltăm o parte de inteligență artificială pentru structurile de control, nu neapărat pentru a vă crea dumneavoastră probleme, ci pentru a uniformiza decizia, pentru a reuși să disciplinăm un aparat care în ultimii 30 de ani a lucrat fiecare în județul lui, în comuna lui, cu propria analiză de risc și cu propriile planuri. Nu e ușor să faci acest proces. Rezistența la schimbare este una ridicată. Când vorbim de globalizare, digitalizare, vorbim de informații noi, de tehnici noi”, a mai transmis Adrian Nica.

Declarațiile au fost făcute la lansarea oficială a IFA România, organizație afiliată la International Fiscal Association, care își propune să devină o platformă de dialog între autorități, consultanți fiscali și mediul de afaceri.