Uniunea Europeană a introdus reguli noi pentru standardizarea permiselor de conducere și pentru creșterea siguranței acestora în toate statele membre.

Scopul este reducerea riscului de falsificare și fraudă, dar și asigurarea faptului că documentele sunt recunoscute ușor în orice țară din Uniunea Europeană.

Nu sunt vizate doar vechile permise pe hârtie, ci și primele permise din plastic emise în anii anteriori. Noile documente vor avea valabilitate limitată și un format unitar, ceea ce înseamnă că toți șoferii vor trebui, treptat, să își preschimbe permisul.

În Germania, următorul termen limită important este 19 ianuarie 2027.

Până la această dată, sunt obligați să își preschimbe permisul șoferii care dețin un permis de conducere din plastic emis între anii 2002 și 2004. Aceasta este următoarea etapă din calendarul stabilit pentru înlocuirea tuturor documentelor vechi.

Anterior, termenul limită a fost 19 ianuarie 2026, iar acesta a vizat două categorii importante.

Prima categorie a fost formată din persoanele născute între 1971 și 1973, dacă aveau un permis de conducere pe hârtie emis până la 31 decembrie 1998.

A doua categorie a fost cea a șoferilor care dețineau un permis din plastic emis între 1999 și 2001.

După expirarea termenului, documentul nu mai trebuie folosit, chiar dacă dreptul de a conduce rămâne valabil.

Pentru permisele de conducere pe hârtie, emise înainte de 31 decembrie 1998, termenul de schimb este stabilit de Uniunea Europeană în funcție de anul nașterii șoferului.

Anul nașterii șoferului Data schimbului 1953–1958 până la 19 ianuarie 2022 1959–1964 până la 19 ianuarie 2023 1965–1970 până la 19 ianuarie 2024 1971 și ulterior până la 19 ianuarie 2025

Pentru permisele de conducere din plastic emise între 1999 și 2013, termenul se stabilește în funcție de anul emiterii documentului.

Anul emiterii permisului de conducere Data schimbului 1999–2001 până la 19 ianuarie 2026 2002–2004 până la 19 ianuarie 2027 2005–2007 până la 19 ianuarie 2028 2008 până la 19 ianuarie 2029 2009 până la 19 ianuarie 2030 2010 până la 19 ianuarie 2031 2011 până la 19 ianuarie 2032 2012–18.01.2013 până la 19 ianuarie 2033

Șoferii care nu își preschimbă permisul de conducere până la termenul legal riscă o amendă de 10 euro.

Deși dreptul efectiv de a conduce nu dispare automat, documentul în sine își pierde valabilitatea, iar acest lucru poate crea probleme serioase, mai ales în timpul controalelor rutiere în străinătate.

În multe state, inclusiv în Germania, regulile tranzitorii locale nu sunt întotdeauna cunoscute sau acceptate de autoritățile din alte țări.

Astfel, un permis expirat ca document poate duce la complicații administrative, verificări suplimentare sau sancțiuni care pot afecta deplasările internaționale.

Din acest motiv, autoritățile recomandă verificarea atentă a datei de emitere a permisului și respectarea termenului stabilit pentru preschimbare.