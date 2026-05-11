Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că, în data de 12 mai 2026, în intervalul estimat 00:00 – 00:30, vor avea loc lucrări de mentenanță la aplicația e-Tarifare.

Această platformă este utilizată de CNAIR în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei, iar intervenția are ca scop actualizarea unor funcționalități.

În acest interval vor fi întrerupte comunicațiile de date, ceea ce poate afecta procesul de verificare și încasare a tarifelor în punctele de frontieră.

CNAIR avertizează că această întrerupere poate influența fluența traficului, în special pentru operatorii de transport internațional de marfă, motiv pentru care le cere utilizatorilor să manifeste înțelegere.

Pentru transportatori, această perioadă poate însemna timpi mai mari de așteptare la trecerea frontierei, chiar dacă intervalul anunțat este relativ scurt.

„CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi, că în data de 12.05.2026, în intervalul orar estimat 00:00-00:30 AM, vor fi executate lucrări de mentenanţă la aplicaţia e-Tarifare utilizată de CNAIR-SA în Agenţiile de Control şi Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei, în scopul actualizării unor funcţionalităţi, fapt pentru care în acest interval vor fi întrerupte comunicaţiile de date. Întreruperea comunicaţiilor de date în Agenţiile de Control şi Încasare din punctele de trecere a frontierei pot afecta fluenţa traficului, fapt pentru care rugăm utilizatorii, respectiv operatorii de transport internaţional de marfă, să manifeste înţelegere faţă de această situaţie”, se arată într-o informare a companiei de drumuri.

Separat, CNAIR a anunțat că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, în calitate de supervizor al contractului, a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest.

Data oficială de start este 14 mai 2026, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea proiectului. Antreprenorul desemnat este compania NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

Noua variantă de ocolire va avea aproximativ 14 kilometri și va fi construită cu două benzi pe sens.

Traseul va traversa trei unități administrativ-teritoriale importante din zonă: Timișoara, Săcălaz și Sânmihaiu Român.

În cadrul proiectului sunt prevăzute 10 lucrări de artă, dintre care trei au un grad ridicat de complexitate tehnică.

Printre cele mai importante se află pasajul peste DN 59A, pe ruta Timișoara – Jimbolia, și peste linia CFR 100, cu o lungime de 750 de metri. Un alt pasaj important va fi construit peste DN 6 și CFR 133, având o lungime de 450 de metri.

Tot 450 de metri va avea și podul peste râul Bega și zona rezervoarelor de nămol.

Proiectul mai include și patru noduri rutiere majore, care vor asigura legătura cu principalele artere din zonă. Acestea vor fi amenajate la intersecțiile cu DN 69 pe ruta Timișoara – Arad și VTM Nord, cu DN 6 pe ruta Timișoara – Cenad, cu DN 59A pe relația Timișoara – Săcălaz și cu Radiala Nouă de Vest.