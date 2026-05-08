Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunțat, în data de 6 mai 2026, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru modificarea Ordinului nr. 1836/2018, actul normativ care reglementează tarifele aplicate de CNAIR pentru traversarea Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse.

Prin acest proiect, autoritățile introduc oficial cadrul legal pentru implementarea sistemului electronic eTarifGiurgiuPod, platformă prin care șoferii vor putea achita online taxa de pod înainte de a ajunge la punctul de trecere.

Sistemul va fi disponibil atât prin intermediul unui portal web, cât și prin aplicații mobile dedicate pentru Android și iOS. Utilizatorii vor introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar aplicația va verifica automat dacă taxa a fost achitată în timp util pentru traversare.

Ministerul Transporturilor susține că noul mecanism va reduce interacțiunea directă la ghișee și va contribui la fluidizarea traficului într-o zonă care se aglomerează puternic în sezonul estival, mai ales în weekendurile în care românii pleacă spre Bulgaria și Grecia.

În documentul publicat de minister se precizează:

„Proiectul antemenționat presupune implementarea unui sistem online de plată electronică a tarifelor de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse pentru autoturisme prin amenajarea a două benzi dedicate în regim de preplată prin intermediul unei aplicații informatice disponibilă prin dispozitive telefonice și portal web. În momentul traversării secțiunii alocate plății online a tarifului de trecere, sistemul identifică automat existența plății efectuate cu minim 3 minute în prealabil și deschide instant bariera în regim de mare viteză”.

Podul Giurgiu – Ruse este una dintre cele mai circulate conexiuni rutiere dintre România și Bulgaria, fiind tranzitat anual de sute de mii de șoferi care merg spre litoralul bulgăresc sau spre Grecia.

În ultimii ani, cozile de la punctul de taxare au devenit o problemă constantă în perioadele de concedii, iar autoritățile încearcă acum să reducă blocajele prin introducerea sistemului de preplată electronică.

Proiectul prevede amenajarea a două benzi speciale dedicate șoferilor care achită online taxa de pod înainte de sosirea la frontieră. Sistemul va permite ridicarea automată a barierei dacă plata este efectuată cu cel puțin trei minute înainte de traversare.

Potrivit Ministerului Transporturilor, sistemul eTarifGiurgiuPod ar urma să devină operațional începând cu data de 15 iunie 2026, după finalizarea etapelor tehnice și publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

În prezent, taxa de pod Giurgiu – Ruse este încasată prin opt benzi de tranzit destinate tuturor categoriilor de vehicule, utilizând un sistem de monitorizare și control bazat pe case de marcat conectate la camere de citire a numerelor de înmatriculare. Plata se poate face cu numerar sau card bancar.

Explicațiile incluse în proiectul de ordin arată că obiectivul principal al investiției este reducerea intervenției umane și limitarea tentativelor de fraudă.

„În vederea optimizării măsurilor de fluidizare a traficului în Agenția de Control și Încasare Giurgiu – ieșire, creșterii numărului de vehicule procesate, pentru reducerea la minim a intervenției umane, a tentativelor de fraudă și în vederea optimizării experienței utilizatorilor prin reducerea timpilor necesari pentru încasarea tarifelor, în luna decembrie a anului 2025, C.N.A.I.R. – S.A a semnat contractul aferent proiectului „Sistem de colectare prin mijloace electronice a tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu- Ruse (eTarifGiurgiuPod)””.

Taxa de pod Giurgiu – Ruse rămâne, în 2026, la nivelurile actualizate de CNAIR, valorile fiind diferențiate în funcție de tipul vehiculului și numărul de axe.

Pentru autoturismele cu maximum 8+1 locuri, tariful perceput pentru o singură traversare este de 15 lei, echivalentul a aproximativ 3 euro.

Conform anexelor actualizate ale Ordinului ministrului Transporturilor nr. 1836/2018, tarifele aplicate în prezent sunt următoarele:

autoturisme (maximum 8+1 locuri) – 15 lei;

autoutilitare de până la 3,5 tone – 29 lei;

vehicule pentru transport persoane între 9 și 23 de locuri – 58 lei;

vehicule între 3,5 și 7,5 tone – 58 lei;

vehicule între 7,5 și 12 tone – 88 lei;

autocare cu peste 23 de locuri – 122 lei;

camioane de peste 12 tone cu maximum 3 axe – 122 lei;

camioane de peste 12 tone cu minimum 4 axe – 180 lei.

Pentru implementarea completă a noului sistem electronic, proiectul de ordin trebuie semnat de ministrul Transporturilor și publicat ulterior în Monitorul Oficial. După intrarea în vigoare a actului normativ, CNAIR va putea introduce oficial platforma eTarifGiurgiuPod și benzile dedicate pentru preplată.

Tabel informativ: Cum se schimbă taxa de pod Giurgiu – Ruse din 2026: