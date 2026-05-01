Pentru situațiile în care cetățenii români au nevoie de asistență consulară, sunt puse la dispoziție mai multe numere de telefon. Aceștia pot apela Ambasada României la Budapesta, Consulatul General al României la Szeged sau Consulatul General al României la Gyula, apelurile fiind direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatori Call Center, în regim permanent.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care desfăşoară activităţi de transport de marfă, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria cu privire la instituirea unei interdicţii de circulaţie aplicabilă vehiculelor de marfă şi ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, la data de 1 mai 2026, de la ora 6:00 până la ora 22:00, ora locală. De asemenea, circulaţia vehiculelor de marfă şi ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este restricţionată în intervalul 2 mai 2026, ora 22:00 – 3 mai 2026, ora 22:00”, a transmis MAE într-un comunicat.

În situații dificile sau de urgență, cetățenii români pot folosi și telefoanele de urgență ale misiunilor diplomatice din Ungaria, respectiv cele ale Ambasadei României, ale Consulatului General din Szeged și ale Consulatului General din Gyula.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor oficiale de internet ale misiunilor diplomatice din Budapesta, Szeged și Gyula, precum și a site-ului MAE, pentru informații actualizate privind condițiile de călătorie.

Totodată, MAE reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă sfaturi utile și informații relevante pentru deplasări în afara țării. Varianta de Android poate fi descărcată de AICI, iar varianta de iOS poate fi descărcată de AICI.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă că vineri, 1 mai 2026, a fost anunțată o grevă în sectorul transportului public, ceea ce va afecta circulația mai multor mijloace de transport.

Potrivit anunțului transmis, tramvaiele și trenurile din Grecia nu vor circula pe parcursul întregii zile de 1 mai. De asemenea, metroul din Atena nu va funcționa, iar pot exista modificări și în programul autobuzelor și troleibuzelor din capitală, în funcție de participarea diverselor categorii profesionale la acțiunile de protest.

În același context, Confederația Maritimă Panelenă a anunțat participarea la grevă prin suspendarea transportului maritim pentru toate categoriile de nave. Din acest motiv, se recomandă verificarea orarului curselor maritime înainte de deplasare, prin consultarea site-urilor oficiale ale autorităților portuare din Grecia, precum și contactarea operatorilor de transport sau a agențiilor de turism.

Pentru situații de urgență sau pentru obținerea de asistență consulară, cetățenii români pot apela Ambasada României la Atena sau Consulatul General al României la Salonic, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate în regim permanent de operatorii Call Center.

În cazuri dificile sau urgente, sunt disponibile și telefoanele de urgență ale misiunilor diplomatice din Grecia, atât pentru Ambasada României la Atena, cât și pentru Consulatul General de la Salonic.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze constant din surse oficiale, inclusiv de pe site-ul ministerului și paginile misiunilor diplomatice din Grecia, precum și prin aplicația „mAIGreece”, disponibilă și în limba română, care oferă informații utile pentru turiști și călători.

Minivacanța de 1 Mai aduce măsuri speciale de siguranță pe drumurile din România, în contextul creșterii semnificative a traficului spre litoral. Autoritățile au intensificat controalele rutiere, iar circulația este monitorizată inclusiv din aer, cu ajutorul elicopterelor, pentru a preveni accidentele și comportamentele periculoase în trafic.

Pe Autostrada A2, încă de vineri dimineață, polițiștii au organizat mai multe filtre, în condițiile în care valorile de trafic au crescut de la primele ore ale zilei. Șoferii care depășesc viteza legală și se îndreaptă spre mare sunt supravegheați inclusiv din elicopter, într-o acțiune coordonată la nivel național.

La nivelul întregii țări, Poliția Rutieră utilizează aproximativ 350 de radare, dar și mijloace aeriene pentru monitorizarea traficului. Șoferii opriți în trafic sunt testați pentru consum de alcool și substanțe interzise, iar documentele acestora sunt verificate de agenți. În același timp, aproximativ 3.500 de polițiști sunt mobilizați în punctele de frontieră pentru a asigura controlul fluxului de persoane și vehicule.

În paralel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj în perioada 1 Mai. Astfel, circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, cu excepția celor destinate transportului de persoane, este interzisă vineri, 1 mai, pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene.

„CNAIR informează participanții la trafic că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă vineri, 1 mai (Ziua Muncii), pe unele sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene (E), conform Anexei nr. 1 la Ordin”, a transmis CNAIR.

Pe Autostrada A2 București–Constanța, restricțiile se aplică pe ambele sensuri în data de 30 aprilie, între orele 16:00 și 22:00, și în data de 1 mai, între 06:00 și 22:00, pe segmentul cuprins între intersecția cu DNCB și Cernavodă. Pe DN7 Pitești–Râmnicu Vâlcea–Veștem, restricțiile sunt valabile în aceleași condiții în ziua de 1 mai, dar și în seara de 30 aprilie, între orele 18:00 și 22:00.

De asemenea, pe DN39 Agigea–Mangalia, circulația vehiculelor de peste 7,5 tone este restricționată pe ambele sensuri în intervalele 30 aprilie, 16:00–22:00, și 1 mai, 06:00-22:00.