Adrian Negrescu, consultant economic, atrage atenția că instabilitatea politică generată de evenimentele recente de pe scena publică din România riscă să provoace efecte severe asupra economiei naționale.

El a lansat o analiză dură după depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, avertizând că tensiunile politice se traduc imediat în pierderi financiare și într-o creștere a neîncrederii investitorilor.

Potrivit expertului, primele semne ale acestei „unde de șoc” sunt deja vizibile pe piețele financiare. Negrescu subliniază scăderile semnificative înregistrate la Bursa de Valori București (BVB) și, într-un mod și mai alarmant, creșterea dobânzilor la care statul român se împrumută.

Acesta reamintește că economia nu se bazează pe discursuri politice, ci pe cifre concrete, predictibilitate și decizii asumate, elemente care în prezent par să lipsească.

În analiza sa, Adrian Negrescu atrage atenția asupra unei mentalități păguboase a societății românești, pe care o numește „entuziasm naiv”. El explică faptul că așteptarea unor eroi justițiari care să repare statul printr-o singură mișcare este o viziune romantică, dar complet deconectată de realitate.

Consultantul amintește că România a fost condusă în ultimele patru decenii de structuri de putere ramificate adânc în toate nivelurile statului, „caracatițe instituționale” care nu pot fi eliminate printr-o simplă schimbare de guvern sau un vot parlamentar.

Adrian Negrescu subliniază, pe pagina sa de Facebook, că aparatul birocratic are o inerție uriașă și o rezistență nativă la schimbare. În acest context, el avertizează că miracolele administrative nu se produc peste noapte, orice transformare reală necesitând timp, negocieri dure și compromisuri strategice.

Dincolo de zgomotul politic, consultantul economic pune accent pe cifrele macroeconomice, pe care le consideră „implacabile”. România are nevoie urgentă de reafirmarea parcursului european și de continuarea reformelor structurale. În viziunea sa, respectarea țintei de deficit bugetar a încetat să mai fie o simplă opțiune politică, devenind o „obligație vitală pentru supraviețuirea financiară” a țării.

Agențiile de rating și investitorii internaționali monitorizează cu atenție capacitatea statului de a-și controla cheltuielile, iar o criză politică prelungită ar putea anula eforturile de stabilizare de până acum.

Adrian Negrescu face un apel la pragmatism, cerând politicienilor să domolească emoția colectivă și să transmită mesaje de relaxare. „Panica și furia colectivă nu au produs niciodată strategii economice coerente sau bugete echilibrate”, afirmă acesta.

În finalul intervenției sale, Adrian Negrescu îndeamnă la abandonarea discursurilor apocaliptice în favoarea unor pași mici și realiști care să mențină economia pe linia de plutire.

Deși recunoaște că va fi dificil de convins investitorii în actualul context, managerul Frames își exprimă speranța că președintele Nicușor Dan își va regăsi rolul de șef al statului. Consultantul consideră că este esențial ca instituția prezidențială să redevină principalul vector de promovare a interesului național, dincolo de conflictele directe dintre liderii politici.

Rezumatul analizei economice (indicatori și soluții)

Categorie Impact / Observație (Analiză Adrian Negrescu) Acțiune Necesară Piețe Financiare Scăderi pe Bursa de Valori București și creșterea dobânzilor de împrumut. Mesaje de relaxare pentru calmarea investitorilor. Administrație Rezistența la schimbare a „caracatițelor instituționale” și inerția birocratică. Reforme structurale asumate pe termen lung. Macroeconomie Deficitul bugetar a devenit o „obligație de supraviețuire”. Respectarea strictă a țintelor asumate în fața partenerilor UE. Social / Politic Panica și furia colectivă blochează strategiile coerente. Instalarea unei stări de pace și liniște socială. Leadership Conflictul între tabere (Bolojan, Grindeanu, Simion). Președintele trebuie să fie vectorul interesului național.

„Instabilitatea politică aduce mereu o undă de șoc în economia reală. Moțiunea de cenzură îndreptată împotriva Guvernului Bolojan a declanșat tensiuni majore pe scena publică și ridică semne de întrebare uriașe pe piețele financiare, dovadă scăderile semnificative de pe BVB și, mai ales, creșterea dobânzilor la care se împrumută statul. Economia nu trăiește din discursuri politice, ci din cifre, predictibilitate și decizii asumate. Într-un moment în care nervozitatea domină societatea, România are nevoie urgentă de o recalibrare a așteptărilor și de o abordare mult mai așezată. Societatea românească a fost adesea captivă unui entuziasm naiv. Am sperat mereu în apariția unor eroi justițiari care să repare statul dintr-o singură mișcare. Această viziune este extrem de romantică, dar, din păcate, este complet ruptă de realitate. Trebuie să privim lucid și realist la modul în care funcționează cu adevărat România. România a fost condusă în ultimii 40 de ani de structuri de putere care s-au ramificat adânc în toate nivelurile statului. Aceste caracatițe instituționale nu dispar la o simplă schimbare de guvern sau în urma unui vot în Parlament. Sistemul public are o inerție uriașă, iar rezistența la schimbare este o caracteristică de bază a aparatului birocratic. Din acest motiv, trebuie să acceptăm că miracolele economice sau administrative nu se întâmplă peste noapte. Orice transformare reală necesită timp, negocieri dure și compromisuri strategice. Dincolo de zgomotul politic generat de moțiunea de cenzură, cifrele macroeconomice rămân implacabile. România are o nevoie disperată de reafirmarea clară a parcursului său asumat în fața partenerilor europeni. Aceasta înseamnă, în primul rând, continuarea neabătută a reformelor structurale, respectarea țintei de deficit fiind în acest moment crucială. Scăderea deficitului bugetar nu mai este doar o opțiune politică, ci o obligație vitală pentru supraviețuirea financiară a României. Agențiile de rating și investitorii internaționali privesc cu mare atenție la capacitatea statului de a-și ține cheltuielile sub control. O criză politică prelungită pune în pericol toate aceste eforturi de stabilizare. Tensiunea constantă și conflictele perpetue ne epuizează ca societate și ne blochează potențialul de dezvoltare. Ne trebuie pace și liniște socială. Este momentul să ne concentrăm pe ideea simplă ca lucrurile să funcționeze bine pentru toată lumea, nu doar pentru anumite tabere. Altfel spus, avem nevoie urgentă de mesaje de relaxare din partea decidenților. Panica și furia colectivă nu au produs niciodată strategii economice coerente sau bugete echilibrate. Domolirea emoției colective este un pas obligatoriu. Politicienii, mediul de afaceri și societatea civilă trebuie să dea dovadă de pragmatism. Este timpul să lăsăm deoparte discursurile apocaliptice și să ne concentrăm pe pașii mici, siguri și realiști care pot menține economia României pe linia de plutire într-un context global și așa destul de complicat. Va fi greu să convingem investitorii, dar nu imposibil. Dincolo de ce spun Bolojan, Grindeanu, Simion și ceilalți politicieni angrenați în conflictul politic, sper în continuare ca președintele Dan să își regăsească rolul de șef al statului. Să devină, cu adevărat, principalul vector de promovare al interesului național”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Jefferies, cea mai mare bancă de investiții dedicată exclusiv piețelor de capital, a emis o recomandare strategică de achiziție pentru titlurile de stat românești emise în valută forte. Deși Guvernul Bolojan se confruntă cu o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR — cu șanse mari de adoptare săptămâna viitoare — analiștii grupului financiar mizează pe stabilitatea pe termen lung a țării.

Analiștii Durukal Gun și Leyli Cowell susțin că, în ciuda climatului instabil, România va reveni la o guvernare pro-europeană. Argumentul central este importanța strategică a României în cadrul NATO. Jefferies anticipează că aliații occidentali vor exercita presiuni diplomatice pentru a preveni o criză prelungită și pentru a bloca declanșarea alegerilor anticipate, menținând astfel stabilitatea în regiune.

Banca notează că obligațiunile românești oferă o valoare mult mai convingătoare decât cele ale vecinilor. În prezent, titlurile României în euro au cele mai mari randamente din UE. O analiză a spread-urilor pentru scadențele din 2033 evidențiază atractivitatea României (3,2 puncte procentuale), comparativ cu Serbia (1,9) sau Ungaria (1,4).

Jefferies recomandă specific achiziția obligațiunilor în euro (scadențe 2037, 2039) și în dolari (scadență 2036). Cu active gestionate de 75 de miliarde de dolari și o cotă de piață globală similară cu Citigroup, recomandarea Jefferies reprezintă un semnal de încredere major pentru investitorii internaționali, în ciuda zgomotului politic de la București.