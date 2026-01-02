Platforma Ghiseul.ro, utilizată de contribuabili pentru plata online a taxelor și impozitelor, a fost indisponibilă vineri timp de câteva ore, provocând disconfort pentru mulți români care voiau să beneficieze de reducerea de 10% pentru plata integrală până la 31 martie.

Chiar și așa, plata online rămâne cea mai rapidă și simplă soluție. Autoritatea pentru Digitalizarea României subliniază că, la doar câteva click-uri distanță, contribuabilii pot achita dările către stat prin intermediul site-ului sau aplicațiilor mobile pentru Android și iOS, fără a plăti comisioane.

„Crearea unui cont durează aproximativ cinci minute și te scutește de drumuri și stat la coadă”, au precizat reprezentanții instituției.

Pentru a folosi platforma, persoanele fizice trebuie să își creeze un cont pe Ghiseul.ro. Datele de logare pot fi obținute în două moduri:

Prin primărie – solicitând instituției locale datele de acces.

Online – accesând secțiunea „Solicită date de acces” de pe site, parcurgând verificarea CNP, validarea cardului bancar și primind ulterior un e-mail cu informațiile de autentificare.

Persoanele juridice trebuie să contacteze electronic direcția de taxe și impozite corespunzătoare locației proprietăților. În cazul deținerii bunurilor în mai multe localități, datele de acces pot fi obținute de la oricare dintre acestea. Odată eliberate, accesul nu poate fi cerut din nou la o altă instituție.

Plata amenzilor nu necesită autentificare.

Taxele a căror valoare este deja cunoscută pot fi achitate fără cont.

Astfel, chiar dacă platforma întâmpină probleme tehnice temporare, Ghiseul.ro rămâne cea mai convenabilă metodă de a plăti obligațiile fiscale, oferind simplitate și economisind timp.

Tot mai mulți români aleg plata online a taxelor și impozitelor, iar platforma Ghișeul.ro rămâne principalul instrument pus la dispoziție de stat. Pentru a putea utiliza serviciile complete ale platformei, este necesară crearea unui cont de utilizator, lucru care se poate face prin trei metode distincte.

Cont prin card bancar emis în România

Prima variantă presupune deținerea unui card bancar personal, emis de o bancă din România înrolată în sistem. Printre instituțiile acceptate se numără Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Libra Internet Bank, Garanti Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Exim Banca Românească, Vista Bank, ProCredit Bank și altele.

Este important ca persoana care solicită datele de acces să fie titularul cardului bancar utilizat la verificarea identității și, totodată, titularul rolului fiscal pentru care se achită obligațiile către stat.

Cont creat prin Direcția de Taxe și Impozite Locale

A doua metodă presupune solicitarea directă a datelor de autentificare de la Direcția de Taxe și Impozite Locale unde este înregistrat rolul fiscal. Contactul se poate face telefonic sau prin e-mail, iar solicitantul trebuie să transmită o copie a actului de identitate și o adresă de e-mail validă.

Pentru persoanele fizice înregistrate în România cu NIF sau CIF, datele de acces pot fi obținute exclusiv de la primăria care administrează rolul fiscal, cu condiția ca aceasta să fie înrolată în Ghișeul.ro pentru plăți cu autentificare.

În situația în care contribuabilul deține bunuri în mai multe localități, oricare dintre primării poate genera datele de acces. După eliberarea acestora, celelalte localități pot fi adăugate ulterior în cont, la cererea utilizatorului, adresată direct administrațiilor respective.

După crearea contului, plățile pot fi efectuate cu orice card bancar care are activată securizarea 3D Secure.

Cont prin aplicația ROeID

A treia opțiune este utilizarea aplicației mobile ROeID, disponibilă în Google Play și App Store. După instalare, utilizatorul trebuie să parcurgă toți pașii de creare și validare a identității digitale.

ROeID permite folosirea unui singur set de date de autentificare pentru accesarea platformelor online ale statului român. Odată confirmată identitatea, utilizatorul poate intra în contul Ghișeul.ro pentru plata taxelor și impozitelor sau poate accesa alte servicii publice, inclusiv cele puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne, precum obținerea cazierului judiciar, adeverințe de domiciliu, istoricul sancțiunilor auto sau corectarea datelor personale.