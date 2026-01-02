Noua lege a pensiilor aduce modificări concrete în calendarul pensionărilor pentru femei. De la începutul anului viitor, vârsta standard de pensionare va crește gradual, în paralel cu stagiul complet de cotizare. Schimbările fac parte dintr-o reformă mai amplă, care urmărește să alinieze vârsta femeilor cu cea a bărbaților până în 2035.

Astfel, în 2026, vârsta de pensionare pentru femei urcă de la 62 de ani și 6 luni în ianuarie la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027. În același timp, stagiul complet de cotizare crește de la 33 de ani și 3 luni la 33 de ani și 8 luni. Stagiul minim de cotizare rămâne de 15 ani, conform prevederilor legale.

Noile reglementări introduc și o recompensă pentru persoanele cu vechime mare în muncă. Cei care au contribuit mai mult de 25 de ani la sistemul public pot primi puncte de stabilitate, menite să reflecte durata și consistența contribuțiilor lor.

Femeile care au depășit stagiul complet de cotizare vor primi puncte de stabilitate în funcție de anii suplimentari lucrați.

Pentru perioada între 25 și 30 de ani de contribuții se acordă 0,50 puncte pe an, 0,04167 pe lună și 0,00139 pe zi.

Pentru cei cu stagii între 30 și 35 de ani, punctele cresc la 0,75 pe an, 0,06250 pe lună și 0,00208 pe zi.

Cei care au lucrat mai mult de 35 de ani primesc un punct pe an, 0,08333 pe lună și 0,00278 pe zi.

Aceste puncte vor influența calculul final al pensiei, oferind un avantaj persoanelor cu cariere îndelungate.

Noua lege a pensiilor prevede că, până în ianuarie 2035, vârsta standard de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani, egală cu cea a bărbaților, iar stagiul complet va fi de 35 de ani. Stagiul minim de pensionare va rămâne 15 ani.

După 2035, vârsta de pensionare va fi ajustată la fiecare trei ani în funcție de evoluția speranței de viață din România. Aceasta se aplică atât pentru stagiul minim de cotizare, cât și pentru stagiul complet și vârsta standard de pensionare.

„Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani”, se arată în noua lege a pensiilor care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Datele oficiale indică o speranță de viață medie în România de aproximativ 76-77 de ani, cu diferențe semnificative între femei (circa 80 de ani) și bărbați (aproximativ 72-73 de ani). În Uniunea Europeană, media este de 81,4 ani. Chiar dacă speranța totală de viață a crescut, speranța de viață sănătoasă rămâne mai mică, ceea ce afectează perioada în care persoanele pot lucra fără probleme de sănătate.

Noua lege a pensiilor include și prevederi care permit reducerea vârstei de pensionare pentru femeile care au crescut copii. Pentru fiecare copil crescut până la vârsta de 16 ani, vârsta de pensionare se reduce cu șase luni.

Astfel, creșterea a doi copii reduce vârsta cu un an, patru copii cu doi ani, iar șase copii cu trei ani. Această prevedere poate fi aplicată doar dacă copiii au fost efectiv întreținuți până la vârsta menționată, conform legislației.

În ceea ce privește pensia anticipată, aceasta poate fi obținută cu maximum cinci ani înainte de vârsta standard, dacă persoana a realizat cu cinci ani mai mult decât stagiul complet de cotizare, adică peste 35 de ani. Penalizarea pentru fiecare lună de anticipare variază între 0,2% și 0,4%, în funcție de durata depășirii stagiului complet.

Calculul pensiei se realizează automat la atingerea vârstei standard, iar beneficiile punctelor de stabilitate sunt incluse în determinarea cuantumului final.