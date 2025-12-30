Noua lege a pensiilor aduce o schimbare importantă: zilele lucrate raportate de angajatori vor fi transformate în zile calendaristice pentru calcularea vechimii în muncă. CNPP a publicat în Monitorul Oficial formulele care vor fi folosite începând cu 2026.

Până acum, angajatorii raportau doar zilele lucrătoare pentru care s-au plătit contribuțiile. Legea spune însă că pentru pensie trebuie să se țină cont de zile calendaristice, adică toate zilele dintr-un interval, nu doar cele lucrătoare. De aceea, este nevoie de o conversie între cele două tipuri de evidențe.

Un ordin al CNPP, publicat în Monitorul Oficial, explică exact cum se fac aceste calcule. Documentul include formule pentru perioade diferite, în funcție de legislația de atunci.

Pentru aprilie 2001 – februarie 2003: se iau zilele lucrate așa cum au fost raportate de angajator, fără ajustări. Se exclud doar perioadele în care angajatul a primit șomaj sau alte indemnizații.

Pentru martie 2003 – iunie 2005: numărul de zile lucrate se calculează din totalul orelor lucrate. Se împarte numărul de ore la norma zilnică de lucru, care putea fi 8, 7 sau 6 ore pe zi.

Practic, legea schimbă modul de calcul al vechimii astfel încât să fie mai corect și unitar pentru toată lumea.

Pentru angajații cu normă întreagă, se consideră orele normale de lucru pe zi. Pentru cei cu program part-time, se ia în calcul numărul de ore scris în contract, între 1 și 7 ore pe zi.

Zilele în care angajatul a primit șomaj sau alte ajutoare nu se includ în calcul.

Scopul CNPP este ca vechiul sistem de raportare să fie pus în acord cu legea nouă, astfel încât vechimea pentru pensie să fie calculată corect în zile calendaristice, indiferent de perioada sau modificările legislative.

Plata pensiilor va întârzia serios în ianuarie 2026, pentru că angajații Casei de Pensii încep să lucreze abia pe 8 ianuarie. Programul de sărbători și liber este următorul:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou, liber

2 ianuarie (vineri) – a doua zi de Anul Nou, liber

3-4 ianuarie (sâmbătă și duminică) – weekend, liber

5 ianuarie (luni) – zi de muncă, dar puțini poștași vor distribui pensiile din cauza concediilor și a formalităților necesare

6-7 ianuarie (marți și miercuri) – libere

Peste 2.100.000 de pensii sunt trimise prin Poștă și trebuie să ajungă la pensionari până pe 15 ianuarie.

Experiența din 2024 arată că plata prin Poștă poate întârzia mult. Pensia virată pe card va fi plătită conform planului, pe 12 ianuarie 2026 (luni).