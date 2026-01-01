Potrivit reprezentanților organizației economice a CDU, sistemul de pensii din Germania se confruntă cu dificultăți tot mai mari din cauza dezechilibrului între numărul tot mai mare de pensionari și numărul relativ mai mic de contribuitori, pe fondul scăderii natalității și îmbătrânirii populației.

Liderii grupului susțin că este ”timpul să modernizăm structura asigurărilor pentru bătrânețe și să o facem viabilă pentru viitor”, menționând că o eventuală creștere a vârstei de pensionare ar face parte dintr-un set de reforme necesare adaptării la noile realități demografice.

În prezent, vârsta standard de pensionare în Germania este de 67 de ani, iar discuțiile inițiate de CDU și susținute de unele părți ale spectrului politic vizează depășirea acestui prag pentru a reduce presiunile asupra bugetului de stat.

Totuși, propunerea nu reprezintă încă o decizie oficială a guvernului federal, ci face parte dintr-o dezbatere mai amplă despre sustenabilitatea sistemului social și de pensii din Germania.

Guvernul german a adoptat recent și o lege prin care garantează, pe termen scurt, că pensiile vor continua să crească în funcție de evoluția salariilor, însă economiștii critici susțin că măsura este costisitoare pentru buget și nu rezolvă provocările structurale pe termen lung.

În acest sens, Consiliul Economic al CDU a sugerat ca un mecanism durabil ar fi legarea automată a vârstei de pensionare de speranța de viață, o soluție deja aplicată sau în analiză în alte state nordice precum Suedia, Danemarca sau Olanda.

Dezbaterea reaprinsă în Germania privind vârsta de pensionare are loc într-un moment în care cheltuielile cu pensiile cresc constant, iar bugetul federal este supus unor presiuni tot mai mari.

Autorii propunerii subliniază că menținerea actualului sistem, fără ajustări structurale, ar putea duce la majorări semnificative ale contribuțiilor sau la transferuri suplimentare din bugetul de stat, scenarii considerate dificil de susținut pe termen lung în actualul context economic și demografic.

În același timp, discuțiile despre creșterea vârstei de pensionare peste 67 de ani se suprapun cu un climat social sensibil, marcat de dezbateri similare în alte state europene.

Germania urmărește evoluțiile din țări care au introdus deja mecanisme automate de ajustare a vârstei de pensionare în funcție de speranța de viață, însă orice modificare a sistemului actual ar necesita un amplu proces legislativ și consultări politice, fără ca în acest moment să existe un calendar oficial pentru o eventuală reformă.