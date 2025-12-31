Plata pensiilor din prima lună a anului 2026 va urma un program diferit față de restul lunilor, din cauza sărbătorilor legale și a procedurilor bugetare specifice începutului de an. Autoritățile au stabilit deja reperele principale, astfel încât pensionarii să știe la ce să se aștepte.

Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională Poșta Română, fondurile destinate pensiilor vor fi virate în conturile instituției pe data de 5 ianuarie 2026. Distribuirea efectivă a banilor către beneficiari va începe joi, 8 ianuarie, având în vedere că zilele de 6 și 7 ianuarie sunt declarate libere legale.

Directorul general al Poștei Române, Ștefan Valentin, a explicat că acest calendar este determinat strict de cadrul legal și de fluxul administrativ de la început de an, când instituțiile statului nu pot face plăți înainte de 1 ianuarie.

„Casa Națională de Pensii ne-a transmis că sumele vor fi virate în conturile Companiei Naționale Poșta Română la data de 5 ianuarie, urmând ca distribuirea banilor către destinatari să înceapă de joi, 8 ianuarie, în contextul în care 6 și 7 ianuarie sunt zile libere legale pentru angajați.”, a transmis pentru Digi24.ro Ștefan Valentin, director general al Poștei Române

În mod obișnuit, pensionarii din România pot primi banii în două moduri:

prin cont bancar sau card, caz în care pensia intră, de regulă, în jurul datei de 12 a fiecărei luni, cel târziu pe 13;

în numerar, prin Poșta Română, cu distribuire la domiciliu, în intervalul 1–15 al lunii, în funcție de programul oficiilor poștale.

Pentru luna ianuarie, însă, acest ritm se modifică. Spre deosebire de restul anului, când sumele pentru pensii sunt virate către Poșta Română încă de la finalul lunii precedente (de regulă în jurul datei de 27–28), la început de an acest lucru nu este posibil.

La debutul fiecărui an, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Casele Județene de Pensii pot aloca fondurile pentru pensii doar după intrarea în vigoare a noului exercițiu bugetar. Acest lucru duce, inevitabil, la un decalaj față de programul obișnuit.

În plus, odată ce banii ajung în conturile Poștei Române, urmează un proces logistic complex: instituția solicită numerar de la băncile comerciale, iar fondurile sunt transportate către unitățile poștale de firme specializate. Întregul circuit durează cel puțin o zi lucrătoare.

Dacă viramentele nu se fac la timp, distribuirea pensiilor poate fi amânată, motiv pentru care data de 5 ianuarie este esențială pentru respectarea calendarului anunțat.

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română ar trebui să se aștepte ca plățile pentru ianuarie 2026 să înceapă din 8 ianuarie, un calendar diferit, dar explicabil, care se repetă aproape în fiecare început de an.