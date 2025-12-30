Premierul Ilie Bolojan a declarat, după ședința de Guvern de marți, că Executivul a reușit să readucă sub control finanțele publice, în urma unor decizii dificile luate într-un context economic complicat.

„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit”, a spus premierul.

Șeful Executivului a adăugat că Guvernul a reușit, totodată, să țină sub control cheltuielile bugetare.

Ilie Bolojan a amintit că actualul Cabinet a început mandatul cu trei obiective majore, într-un moment delicat pentru România.

„Am avut în această seară o ultimă şedinţă de guvern din anul acesta. Şi după şase luni de guvernare şi la final de an, se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut trei obiective importante, să facem ordine în finanţele publice, să guvernăm cât mai bine şi să o facem cu respect pentru cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul la Palatul Victoria.

Premierul a subliniat că Executivul și-a început activitatea într-un context marcat de riscuri majore pentru stabilitatea financiară a țării.

„Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem în crederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greu.

Creşterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducerea deficitului”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că al doilea pachet de reforme a urmărit reducerea unor cheltuieli considerate atât împovărătoare pentru buget, cât și nedrepte din punct de vedere social.

„Am abordat problema pensiilor magistraţilor, acolo unde valoarea pensiilor, dar şi vârsta de pensionare, erau percepute de români ca fii nedrepte faţă de multe categorii sociale. Aşteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspect”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că România și-a respectat angajamentele internaționale în domeniul apărării, inclusiv prin accesarea programului SAFE.

În același timp, Guvernul a intervenit și în zona finanțării sistemului de sănătate.

„Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulţi bani, dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească satisfacţia şi încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulţi pacienţi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai arătat că au fost operate modificări importante în fiscalitate.

„Am făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde aveam mai degrabă excepţii şi posibilităţi de optimizări decât reguli fiscal”, a afirmat acesta.

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a început să facă ordine și în sectorul companiilor de stat.

„Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector”, a spus premierul.

În concluzie, șeful Executivului a reiterat că România va încheia anul cu un deficit mai mic decât cel prognozat inițial.

„Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile şi se cuvine să le mulţumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevine o ţară care să ştie să-şi folosească banii cu responsabilitate şi cu folos pentru cetăţenii ţării noastre”, a declarat premierul.

În final, Ilie Bolojan a subliniat că primele măsuri de reformă au contribuit la recâștigarea încrederii investitorilor și creditorilor.

„Am reuşit, prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în faţa creditorilor noştri, în faţa pieţelor. Asta înseamnă că ne-am împurmutat mai ieftin şi deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici faţă de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a completat premierul.