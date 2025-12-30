Reorganizarea ANCOM făcea parte din planul de reformare a unor instituții-cheie inițiat de Guvernul Bolojan, pentru care premierul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului. Demersul din instanță viza suspendarea actelor administrative prin care ANCOM urma să fie reorganizată începând cu 1 ianuarie 2026, până la pronunțarea unei decizii pe fond.

Măsurile contestate includeau aproximativ 90 de concedieri, pentru care fuseseră deja emise preavize ce urmau să intre în vigoare la începutul noului an, precum și retrogradări de personal. Conform deciziei Curții de Apel București de marți, 30 decembrie, publicată pe portalul instanțelor, reclamanții, peste 300 de persoane potrivit portalului justiției, reprezentați convențional de SCA Piperea și Asociații împreună cu sindicatul, au obținut suspendarea executării mai multor decizii emise de președintele ANCOM.

Este vorba despre decizia nr. 678 din 16 decembrie 2025, prin care erau identificate compartimentele și funcțiile de specialitate, respectiv cele suport din cadrul ANCOM, decizia nr. 679 din 16 decembrie 2025, care stabilea și aproba procedura de selecție a personalului în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare prevăzute de Legea nr. 145/2025, precum și decizia nr. 680 din 16 decembrie 2025, prin care era aprobată reorganizarea ANCOM, organigrama și statul de funcții aplicabile la nivelul instituției de la 1 ianuarie 2026.

Suspendarea dispusă de instanță vizează întreaga procedură de reorganizare a ANCOM, termenele de preaviz și deciziile individuale de concediere care urmau să fie emise, ca efect al suspendării executării celor trei decizii menționate. Hotărârea Curții de Apel poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

Informațiile apărute în presă încă din luna august arătau că sute de membri ai sindicatului ANCOM au negociat să fie reprezentați în instanță de casa de avocatură fondată de Gheorghe Piperea, în contextul măsurilor de reducere de personal promovate de guvernul condus de Ilie Bolojan.

În paralel, AUR a criticat ANCOM într-o moțiune depusă în luna septembrie. Una dintre cele patru moțiuni de cenzură inițiate de AUR împotriva Guvernului Bolojan susținea că executivul doar simulează reforma și că instituții precum ASF, ANRE și ANCOM continuă să funcționeze ca structuri corupte, incompetente, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă.

„Guvernul mimează reforma. ASF, ANRE și ANCOM continuă să fie instituții corupte, incompetente și răuvoitoare, captive clientelei politice și lipsite de guvernanță profesionistă”, a fost titlul uneia dintre cele patru moțiuni de cenzură ale AUR împotriva Guvernului Bolojan.

În același document, ANCOM era prezentată ca o instituție cu personal supradimensionat, în care salariile medii nete depășesc de peste două ori media pe economie. De asemenea, se arăta că s-a consolidat percepția instituției ca un loc rezervat relațiilor și influențelor politice, iar ANCOM ar fi fost implicată în numeroase episoade asociate derivei autoritare a actualei puteri, fiind transformată într-un instrument de cenzură și de limitare a libertății de exprimare.