Inteligența artificială schimbă harta Europei. Centrele de date sunt construite tot mai departe de marile orașe

Dezvoltatorii europeni de centre de date destinate inteligenței artificiale se orientează tot mai mult către locații mai puțin tradiționale, situate la distanță de marile orașe. Principalul avantaj al acestor zone îl reprezintă accesul la energie și terenuri la costuri mai mici, precum și posibilitatea unor conexiuni mai rapide la rețeaua energetică.

Tendința ar putea aduce investiții importante în regiuni defavorizate, unde autoritățile încearcă să creeze locuri de muncă și să stimuleze dezvoltarea economică. În același timp, extinderea centrelor de date în astfel de zone poate genera opoziție din partea comunităților locale, preocupate de reducerea habitatelor naturale, dar și de competiția pentru resurse precum energia și apa.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, compania de consultanță și brokeraj imobiliar JLL a furnizat date privind planurile pentru centrele de date de tip hyperscale care ar urma să devină operaționale în următorii doi ani. Aceste facilități nu trebuie să fie la fel de apropiate de utilizatorii finali precum alte centre de date, iar noile proiecte sunt planificate la distanțe mult mai mari de marile orașe.

Analiza Reuters indică faptul că, în perioada 2026-2028, distanța medie dintre un centru de date hyperscale și un hub major va ajunge la 175 de kilometri. Prin comparație, proiectele livrate între 2022 și 2025 au fost situate, în medie, la doar 46 de kilometri de marile huburi.

Schimbarea este determinată în principal de disponibilitatea tot mai redusă a energiei electrice și a terenurilor în orașe precum Londra și Frankfurt.

Datele arată și o creștere semnificativă a proiectelor de tip greenfield, adică dezvoltate pe terenuri care nu au fost anterior ocupate de astfel de infrastructuri. Acestea reprezintă 39% dintre viitoarele centre de date din Europa, față de numai 8% dintre proiectele care au fost deja livrate.

În același timp, ponderea proiectelor aflate în dezvoltare în zonele centrale ale orașelor este estimată să scadă de la 13% la 5%. Restul proiectelor vor fi amplasate în zone industriale sau la periferia orașelor.

Principala explicație pentru această schimbare este dezvoltarea campusurilor dedicate inteligenței artificiale. Acestea necesită cantități foarte mari de energie electrică și, pentru sistemele de răcire, cantități importante de apă.

Astfel, disponibilitatea energiei devine un criteriu mai important decât apropierea de centrele urbane și de consumatori. Centrele de date sunt amplasate tot mai mult în funcție de locurile unde poate fi asigurată energia necesară.

„Factorul determinant este din ce în ce mai mult locul unde poate fi asigurată suficientă energie, mai degrabă decât pur şi simplu locul unde există cerere. Centrele de date sunt duse acolo unde este energia electrică, nu invers”, a explicat Assad Noori, şeful diviziei de centre de date din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de la JLL, Assad Noori.

Tendința este confirmată și de datele furnizate de DC Byte, care analizează proiectele aflate în faze incipiente. Dintre cele nouă centre de date cu o capacitate propusă de peste un gigawatt care ar urma să fie construite în Europa, doar unul este planificat în apropierea unui oraș important, respectiv Paris.

Celelalte proiecte sunt răspândite în zone foarte diferite, de la regiuni rurale din Spania până în nordul Suediei.

Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris și Dublin continuă să fie cele mai mari piețe europene pentru centre de date și rămân foarte căutate. Totuși, aceste locații se confruntă din ce în ce mai mult cu lipsa terenurilor disponibile, restricții de planificare și perioade îndelungate de așteptare pentru conectarea la rețeaua energetică.

Potrivit JLL, aceste piețe vor rămâne importante deoarece cererea din partea companiilor nu scade. În același timp, infrastructura hyperscale destinată inteligenței artificiale are nevoie de suprafețe mari de teren și de cantități considerabile de energie.

Diferențele de cost sunt deja semnificative. Analizele JLL arată că terenurile care beneficiază de conexiune la rețeaua energetică costă, în medie, 2,36 milioane de euro pentru fiecare megawatt de sarcină IT în principalele piețe europene.

În orașele considerate secundare, printre care Copenhaga, Varșovia și Milano, costul mediu este de 978.000 de euro pentru fiecare megawatt de sarcină IT. În zonele terțiare, precum Bordeaux, media ajunge la 512.000 de euro, iar în unele cazuri costurile pot coborî până la 200.000 de euro.

Amsterdam este în prezent cea mai scumpă locație dintre piețele analizate, cu aproximativ 2,7 milioane de euro pentru fiecare megawatt. Londra urmează cu 2,6 milioane de euro, iar Frankfurt cu 2,5 milioane de euro.

Astfel, dezvoltarea infrastructurii pentru inteligența artificială începe să schimbe geografia sectorului european al centrelor de date. În timp ce marile orașe rămân importante pentru cererea existentă, disponibilitatea energiei și costurile terenurilor împing tot mai multe proiecte către zone secundare, periferice sau chiar rurale.