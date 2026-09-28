Hotelurile din România rămân în urmă la digitalizare. Doar 5% dintre companii folosesc inteligența artificială

Industria ospitalității din România are nevoie de un sistem unic de raportare digitală, de o distribuție online mai diversificată și de profesii adaptate noilor tehnologii, susține Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR). Organizația atrage atenția și asupra deficitului de personal de aproximativ 20%, dar și asupra decalajului mare dintre România și restul Uniunii Europene în utilizarea inteligenței artificiale.

În 2025, numai 5,2% dintre companiile din România cu cel puțin zece angajați utilizau inteligența artificială, față de o medie europeană de aproape 20%, potrivit datelor Eurostat citate de FIHR.

Digitalizarea și inteligența artificială schimbă deja modul în care hotelurile gestionează rezervările, operațiunile și relația cu turiștii. În România, potențialul acestor tehnologii este însă limitat de sistemele fragmentate de raportare, concentrarea distribuției online și standardele ocupaționale care nu mai corespund noilor cerințe ale industriei, susține FIHR.

Diferența față de sectorul hotelier european este semnificativă. Aproximativ 26% dintre hotelurile europene utilizează deja soluții de inteligență artificială, potrivit European Hotel Distribution Study 2026, publicat de HOTREC.

Simona Constantinescu, președintele FIHR, consideră că politicile publice trebuie să țină pasul cu transformările tehnologice din industrie.

„Tehnologia schimbă deja industria ospitalităţii, însă politicile publice trebuie să accelereze această transformare. România are nevoie de un sistem unic de raportare digitală, de utilizarea inteligentă a datelor pentru fundamentarea deciziilor şi promovarea destinaţiilor, precum şi de actualizarea competenţelor şi profesiilor pentru economia digitală”, a declarat aceasta.

FIHR consideră că inteligența artificială poate fi integrată în sistemele de management ale hotelurilor, în rezervări, aprovizionare, relația cu oaspeții și analiza datelor.

Investițiile în asemenea tehnologii ar trebui însă evaluate în funcție de efectele asupra productivității, veniturilor și experienței clienților, nu doar prin prisma adoptării unor instrumente aflate în tendință.

Una dintre principalele solicitări ale industriei este operaționalizarea unui circuit digital unic pentru înregistrarea și raportarea circulației turistice din România.

FIHR susține că instituțiile publice responsabile ar trebui să urgenteze finalizarea unei platforme digitale care să centralizeze în cloud-ul guvernamental informațiile introduse de operatorii din turism.

Digitalizarea fișei de anunțare a sosirii și plecării ar permite transmiterea informațiilor către toate autoritățile publice interesate, inclusiv Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

„Digitalizarea fişei de anunţare a sosirii şi plecării ar reduce timpul alocat activităţilor administrative şi ar permite raportarea digitală către toate autorităţile publice interesate (…), putând oferi autorităţilor date actualizate pentru statistică, promovarea destinaţiilor şi fundamentarea politicilor publice”, arată FIHR.

Federația critică actuala metodologie de colectare a datelor, susținând că Institutul Național de Statistică oferă informații parțiale și la aproximativ două luni după colectare.

În lipsa unor informații actualizate despre numărul vizitatorilor, durata șederii și evoluțiile locale, atât hotelierii, cât și autoritățile ajung să ia decizii privind investițiile, promovarea și personalul folosind date incomplete sau disponibile cu întârziere.

Implementarea circuitului digital unic presupune și modificarea legislației, inclusiv a Hotărârii Guvernului nr. 237/2001 și adaptarea cadrului național la Regulamentul (UE) 2024/1028, aplicabil din 20 mai 2026.

Distribuția online reprezintă o altă problemă semnalată de industria hotelieră. Potrivit studiului HOTREC, rezervările directe generează 51,3% din rezervările hotelurilor europene. Platformele online reprezintă aproape 30%, iar Booking Holdings și Expedia Group concentrează împreună 85,4% dintre rezervările realizate prin agenții de turism online.

Studiul a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de 2.713 hoteluri.

FIHR precizează că diversificarea distribuției nu presupune renunțarea la marile platforme online. Obiectivul este reducerea dependenței de un număr limitat de canale, dezvoltarea rezervărilor directe și păstrarea unui control mai mare asupra prețurilor, datelor, inventarului și relației cu turiștii.

Federația amintește că Regulamentul privind piețele digitale, Digital Markets Act, permite operatorilor să ofere condiții mai avantajoase prin propriile platforme și le recunoaște dreptul de acces la datele generate prin utilizarea Booking.com.

FIHR susține atât aplicarea efectivă a acestor drepturi, cât și informarea hotelierilor asupra modului în care le pot utiliza.

Tehnologia nu rezolvă însă una dintre cele mai mari probleme ale industriei. Potrivit datelor FIHR, deficitul de personal din ospitalitatea românească se menține la aproximativ 20%.

O parte dintre posturile disponibile sunt ocupate prin recrutarea angajaților din afara Uniunii Europene.

În 2025 au fost depuse peste 145.000 de cereri pentru eliberarea avizelor de muncă la nivelul întregii piețe și au fost emise peste 118.000 de avize, potrivit datelor International Work Finder citate de federație.

Printre ocupațiile pentru care au fost emise cele mai multe avize se numără și unele specifice ospitalității. Au fost acordate 6.998 de avize pentru ajutori de bucătar și 3.342 pentru lucrători în bucătărie.

„Problema nu este însă doar numărul oamenilor disponibili, ci şi lipsa competenţelor, dificultatea integrării şi capacitatea industriei de a construi trasee profesionale care să-i convingă pe angajaţi, în special pe cei tineri, să rămână”, atrag atenția reprezentanții FIHR.

Federația participă, împreună cu Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Calificări și reprezentanții industriei, la actualizarea standardelor ocupaționale.

FIHR susține și crearea unui mecanism permanent prin care Clasificarea Ocupațiilor din România să țină pasul cu tehnologia și cu apariția noilor roluri din ospitalitate. În paralel, angajatorii ar trebui să acorde prioritate instruirii personalului pentru dezvoltarea competențelor digitale și a abilităților de comunicare necesare în relația cu turiștii.