Care sunt cele mai ieftine hoteluri din Europa recomandate de Michelin. Prețurile pornesc de la doar 95 de euro pe noapte

Ghidul Michelin a publicat cea de-a doua ediție a selecției sale de hoteluri premiate cu One Key, Two Key și Three Key la nivel mondial. Deși proprietățile aflate în partea superioară a clasamentului pot avea tarife de peste 5.000 de euro pe noapte, există și variante mai accesibile, în special în afara sezonului.

Pentru selecția din 2026, Ghidul Michelin a identificat hoteluri cu un raport mai bun între experiența oferită și preț, cu tarife cuprinse între 130 și 220 de euro pe noapte. Printre acestea se află proprietăți din Italia, Franța, Regatul Unit, Spania, Grecia și Austria, de la domenii viticole și hoteluri istorice până la unități axate pe sustenabilitate și wellness.

Italia are cele mai multe hoteluri din Europa premiate cu Michelin Key. În selecția din 2026 se regăsesc 224 de astfel de proprietăți.

Printre variantele mai accesibile se află La Barchessa di Villa Pisani, din Vicenza. Proprietatea în stil renascentist are 15 camere și face parte din orașul Vicenza și din situl UNESCO al orașului Vicenza și al Vilelor Palladiene din Veneto. O noapte de cazare la acest hotel costă aproximativ 155 de euro, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

Franța are 220 de hoteluri premiate cu Michelin Key. Pentru o variantă mai accesibilă, cu un tarif de aproximativ 160 de euro pe noapte, este recomandat Le Clair de la Plume, din Grignan.

Proprietatea se află la mică distanță de un castel medieval și de câmpuri de lavandă. Hotelul găzduiește și restaurantul Le Clair de la Plume, care deține o stea Michelin.

Regatul Unit are, la rândul său, o prezență importantă în selecția Michelin, cu 131 de hoteluri care au primit Michelin Key.

Printre variantele mai accesibile se află Tillingham Winery, în Rye, unde o noapte costă aproximativ 218 euro.

Proprietatea este un domeniu viticol cu doar 11 camere și două corturi de tip glamping. La fața locului se află și restaurantul Tillingham, inclus în selecția Michelin.

Spania are 122 de hoteluri premiate cu Michelin Key. Printre cele mai accesibile se numără Can Mascort Eco Hotel, situat în Costa Brava.

Tarifele sunt cuprinse între 95 și 157 de euro pe noapte. Proprietatea restaurată datează din secolul al XVII-lea și pune accent pe wellness.

Printre facilitățile sale se află o zonă de spa inspirată de băile romane.

În Grecia există 74 de hoteluri premiate cu Michelin Key. Cea mai accesibilă variantă dintre acestea este Montanema Handmade Village, din Tesalia.

În sezonul intermediar, tarifele ajung la aproximativ 220 de euro pe noapte. Hotelul este orientat spre sustenabilitate și oferă posibilitatea de relaxare la piscină sau în zona de spa, care include o saună amenajată într-o peșteră.

Austria are 72 de hoteluri premiate cu Michelin Key. Printre cele mai puțin costisitoare se află Neuwirt. Hotel & Wirtshaus, din Bad Vigaun, unde o noapte costă aproximativ 130 de euro.

Hotelul administrat de o familie are doar 24 de camere. Proprietatea primește oaspeți de mai bine de 100 de ani, oferindu-le experiențe axate pe ospitalitate și gastronomie locală.

Selecția din 2026 arată astfel că experiența oferită de hotelurile premiate cu Michelin Key nu este rezervată exclusiv proprietăților cu tarife de mii de euro pe noapte. În Europa există și variante cu prețuri cuprinse în intervalul de aproximativ 130-220 de euro pe noapte, iar unele dintre acestea pot avea tarife mai reduse în afara sezonului.