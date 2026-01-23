După doi ani în care călătoriile au fost amânate, oamenii sunt mai nerăbdători ca niciodată să exploreze lumea. Generația Z și Millennials caută experiențe autentice și destinații „off the beaten path”, influențați de social media, filme și emisiuni TV.

City break-urile și vacanțele interne câștigă teren. Orientul Mijlociu și Asia urbană se numără printre cele mai căutate destinații. În 2026, turiștii se așteaptă la combinația dintre costuri mai mari și oportunități pentru escapade neașteptate.

Mai multe detalii despre aceste tendințe găsiți în interviul realizat de Capital.ro cu RateHawk, una dintre platformele cu cea mai rapidă creștere pentru profesioniștii din domeniul turismului din lume; prin urmare, căutăm constant talente în Europa, Asia, America de Nord și de Sud și Africa.

RateHawk: – „În ultimii ani, am observat o cerere amânată semnificativ, deoarece oamenii nu puteau călători din cauza restricțiilor COVID-19, iar acum sunt nerăbdători să recupereze timpul pierdut. Mulți doresc să meargă dincolo de destinațiile evidente și să descopere locuri mai puțin cunoscute, lucru remarcabil mai ales în rândul călătorilor Gen Z.

Conform cercetărilor, 88% dintre ei caută opțiuni „off the beaten path”. De asemenea, aceștia sunt foarte influențați de cultura pop și social media: potrivit American Express, 70% dintre Gen Z și Millennials spun că alegerile lor de călătorie sunt influențate de social media, emisiuni TV sau filme, iar aproape jumătate dintre călătorii din generația următoare aleg destinații pe care să le „arate” urmăritorilor lor.

Această combinație de interes pentru locuri neobișnuite și volumul mare de informații crește cererea pentru expertiza terților. Prin urmare, rolul agenților de turism devine tot mai important pentru cei care vor să lase planificarea călătoriei în seama altora, iar misiunea RateHawk este să ajute acești agenți să îndeplinească așteptările clienților printr-o ofertă extinsă și tehnologii moderne.”

RateHawk: – „În 2025, tariful mediu pe noapte, raportat la piața din România, a fost de 215 EUR, ușor mai mare față de 205 EUR în 2024. Valoarea medie a tranzacției pentru trei nopți a crescut ușor, de la 858 EUR la 872 EUR.

În general, costul unei camere de hotel pe noapte tinde să crească din cauza cererii mari pentru călătorii și a inflației globale.”

RateHawk: – „În 2025, agenții de turism români care au rezervat hoteluri prin RateHawk au arătat o tendință clară către turismul intern, numărul călătoriilor în România crescând cu 69% față de 2024. Cele mai frecvent alese orașe au fost București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Brașov.

Dintre cele mai populare treizeci de destinații, Orientul Mijlociu se remarcă ca regiune atractivă, înregistrând cele mai mari creșteri. Rezervările de hoteluri în Egipt au crescut cu 110%, iar în Cipru cu 79%. Interesul pentru destinațiile asiatice pe distanțe lungi a crescut de asemenea printre agenții români.

Comparativ cu 2024, rezervările pentru Japonia au crescut cu 72%, pentru China cu 63%, iar pentru Malaezia cu 52%. În Asia, clienții agenților au preferat șederile în orașe mari mai degrabă decât stațiunile de plajă: Tokyo, Osaka, Shanghai și Kuala Lumpur au fost cele mai alese destinații pentru cazare.

Credem că interesul pentru destinațiile asiatice, susținut de creșterea numărului de zboruri către hub-uri globale precum EAU, va continua și în acest an. De asemenea, numărul tot mai mare de zboruri low-cost în Europa stimulează interesul pentru țări apropiate pentru escapade scurte.”