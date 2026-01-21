Liviu Mihaiu a spus că are impresia că se întâmplă lucruri „sinistre” și că lumea a intrat într-o etapă în care se vorbește tot mai mult despre o nouă ordine mondială. El a amintit un discurs al premierului canadian, rostit în fața liderului chinez, în care a fost invocată ideea unei schimbări de epocă, iar reacțiile ar fi fost de entuziasm, tocmai pentru că termenul a fost rostit public de un lider important.

În același timp, Mihaiu a susținut că, dincolo de discursuri, realitatea arată tot mai tensionat, inclusiv în Statele Unite. El a dat un exemplu din New York, unde a spus că ofițeri ai poliției locale ar fi arestat ofițeri ai ICE, iar astfel de episoade i se par simptome ale unei situații care seamănă cu un conflict intern.

Liviu Mihaiu: Mie mi se pare că se întâmplă lucruri sinistre în lumea asta. Dincolo că de la discursul ăsta al premierului canadian care a pronunțat în fața lui XI că s-a schimbat lumea și intrăm într-o nouă ordine mondială și toată lumea a fost entuziasmată: „o vai un premier al unei țări atât de mari care face parte dintr-o hegemonie anglosaxonă să spună acest cuvânt, noua ordine mondială, care se spune pe piață de peste 50 de ani sau ce 50 de ani e puțin”. Mie mi se pare că lucrurile au luat-o razna. Mie așa mi se pare. Lasă că au luat-o razna în America pe plan intern unde avem situații care seamănă cu un război civil. Astăzi la New York ofițeri ai NYPD au arestat ofițeri ai ICE, ca să-ți dau un exemplu. Robert Turcescu: Democrație. Liviu Mihaiu: E democrație zici? Mie nu mi se pare democrație, mi se pare altceva. Nu faptul că l-a arestat un ofițer NYPD pe un ofițer ICE. Asta n-are legătură … Robert Turcescu: Și ăia de la poliția rutieră arestați de ăia de la Direcția Generală Anticorupție, DGA. Liviu Mihaiu: Vorba lui Băsescu: trei de-ai mei au arestat trei de-ai lor.

Robert Turcescu a ridicat întrebarea dacă discuția este despre valori sau despre pragmatism și despre modul în care deciziile liderilor globali schimbă lumea sub ochii noștri. În acest cadru, el a punctat că evoluțiile pot depinde inclusiv de direcția pe care o impune Donald Trump, sugerând că miza este una de reconfigurare rapidă.

Liviu Mihaiu a continuat spunând că mai mulți lideri mondiali au folosit formulări dure și grave în ultima perioadă. El a vorbit despre o tensiune vizibilă între liderii internaționali și a spus că această presiune pare să fi crescut constant, mai ales în anii de după perioada în care Angela Merkel a dominat scena europeană.

Liviu Mihaiu: Pe de altă parte, mie mi se pare că Europa a căzut cel mai prost între marile scaune ale marilor porți, aparent beligerante. Mă refer la SUA, Rusia, China, Israel, Iran etc. Eu sunt mai pro european, mai atașat de valorile pro-europene decât de valorile americane. Robert Turcescu: Dar iartă-mă. Aici e vorba o discuție despre valori sau este o discuție despre pragmatism și despre felul în care, dacă vrea Trump, dacă nu vrea Trump, se schimbă practic lumea sub ochii noștri. Liviu Mihaiu: Oamenii aceștia, liderii mondiali la ora asta au rostit niște epitete foarte grave. Deci să vezi ce a zis premierul Belgiei, ce a zis Macron, ce au zis mai mulți lideri mondiali. Acolo e o tensiune între liderii mondiali care dă pe afară. Acuma mi-am dat seama uitându-mă la ce s-a întâmplat de la Merkel încoace până astăzi.

Daniel Funeriu a susținut că Angela Merkel ar fi pus, prin deciziile sale, o presiune majoră asupra fundamentelor construcției europene. Radu Mihaiu a fost de acord și a spus că responsabilitatea pentru situația actuală a Germaniei i se pare importantă în această discuție.

Funeriu a adus și tema dependenței energetice a Europei față de Rusia și a afirmat că a asistat personal la un moment în care fostul președinte Traian Băsescu i-ar fi atras atenția premierului Franței să oprească proiectul Nord Stream 2 încă din 2012.