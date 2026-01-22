Liviu Mihaiu a fost una dintre vocile centrale ale dezbaterii din cadrul podcastului, iar prima temă majoră a pornit de la un exercițiu de imaginație propus de Daniel Funeriu, care a încercat să mute discuția într-un registru al deciziilor radicale și al realismului politic. Fostul ministru a lansat o întrebare ipotetică, legată de perioada comunistă și de posibilitatea unei intervenții externe care să fi schimbat cursul istoriei României.

„Pot să-ți pun o întrebare simplă? Dacă în 1978 ar fi venit un comando să-l extragă pe Ceaușescu și să putem să fim liberi în România, ar fi fost un lucru bun sau rău?”, a afirmat Daniel Funeriu.

Răspunsul lui Liviu Mihaiu a venit dintr-o perspectivă dublă, juridică și socială, subliniind diferența dintre normele internaționale și percepția populației afectate direct de un regim autoritar.

„Băi, conform legilor internaționale ar fi fost un lucru rău. Conform nouă românilor, nu ar fi fost bine”, a declarat jurnalistul.

Daniel Funeriu a continuat raționamentul, explicând că, din punctul său de vedere, o astfel de intervenție ar fi avut efecte pozitive și a subliniat că își asumă o poziționare constantă în zona pragmatismului.

„Bun. Ok. Eu cred că ar fi fost bine. Doi. A doua întrebare. A doua întrebare dacă permiți. De fapt e o o mică observație. Ne plasăm pe planuri distincte. Eu mă plasez cum am plasat tot timpul de când mă știu în planul realist”, a spus fostul ministru.

Discuția a evoluat către raportul dintre morală, etică și interesele concrete ale unui stat, temă asupra căreia Liviu Mihaiu a cerut clarificări directe. În acest context, jurnalistul a încercat să stabilească dacă realismul invocat de Daniel Funeriu exclude dimensiunea morală.

„Tu te plasezi în planul realist nu în planul moral și etic? Asta te întreb eu”, a intervenit Liviu Mihaiu.

Replica lui Daniel Funeriu a fost una amplă, în care a explicat că, deși principiile morale sunt importante, ele nu pot fi singurul criteriu în luarea deciziilor politice atunci când este vorba despre securitatea națională.

„Dragul meu planul, știi, când ai o țară de condus, ce faci? Sigur că poți să ai convingeri morale și cred că și eu ca orice om normal sunt absolut convins și cred că granițele țărilor ar trebui respectate. Bineînțeles, asta este o axiomă. Da, dar în același timp atunci când ai o țară de condus cum e România, trebuie să te uiți care ți-e interesul. Ai scutul de la Deveselu, ai soldați americani. Tu dacă ai fi președinte, le-ai spune: „Hai, nu, nu mi place, mi se pare că nu respectați etica și morala. Hai cărați-vă de aici sau care e exact care e exact concluzia moralei și ideilor pe care le ai în practică, în viața de zi cu zi?”, a explicat Funeriu.

Liviu Mihaiu a mutat apoi discuția într-un registru mai larg, legat de riscurile unui conflict global și de poziționarea actuală a Europei între marile puteri. Jurnalistul a vorbit despre fragilitatea echilibrelor internaționale și despre ceea ce consideră a fi un joc politic de imagine.

„Cred că trăim în «on the edge» (pe muchie – n.red.), cum zice americanul, pe buza unui al treilea război mondial. Întorcându-mă la Europa, întorcându-mă la Europa, ce face Europa acuma prin madame von der Leyen spunând că trebuie să ne rupem de America, ne-am rupt de Rusia, ne-am rupt de America. O să ne atașăm de Antarctica. Cred că rupându-ne de toți. Știi? De Antarctica mai urmează să ne atașăm”, a afirmat Liviu Mihaiu.

În continuarea ideii, acesta a descris scena politică internațională ca pe un „teatru politic”, comparând dinamica europeană cu polarizarea din Statele Unite.

„Este un joc, e un kabuki, e un teatru politic, cum este în America Partidul Democrat cu partidul Republican, care nu se înțeleg în și se rup unul de altul cu o singură excepție. Ambele partide îl aplaudă pe Bibi Netanyahu când vine de șase ori în Congres, aia e singurul lucru care unește pe Partidul Democrat și Republican”, a spus jurnalistul.

Referindu-se la liderii europeni și la influențele externe, Liviu Mihaiu a invocat opiniile unor specialiști internaționali pe care îi urmărește constant și a pus sub semnul întrebării ideea unei reale independențe strategice a Europei.

„Dacă-l asculți pe Jeffrey Sachs sau pe profesorul March Mayer pe care eu îi ascult aproape zilnic, unui profesor de relații internaționale, unul e profesor de economie la Columbia. Bun. Dacă ai să-i asculți pe acești doi oameni, ai să vezi că discursul lor seamănă cu al meu, Robert. Seamănă cu al meu, nu cu a lui Daniel”, a declarat Liviu Mihaiu.

Jurnalistul a continuat cu o afirmație dură la adresa conducerii europene.

„Iar eu cred că madame von der Leyen care e un activ CIA în Germania, fost ministru al apărării naționale și șef al achiziții de armament, cred că joacă teatru cu chestia asta cu să ne desprindem de America. Joacă teatru”, a spus acesta.

În replică, Daniel Funeriu a susținut că, în pofida limitărilor actuale, Europa face pași necesari pentru consolidarea capacităților sale de apărare.