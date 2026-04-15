Robert Turcescu i-a avut ca invitați, miercuri, în podcastul realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, pe Octavian Hoandră și Liviu Mihaiu. Una dintre discuții a fost legată de marile evenimente politice de la Budapesta. Ascensiunea lui Peter Magyar și căderea fostului premier maghiar, Viktor Orban, a fost analizată de cei trei interlocutori.

În viziunea lui Liviu Mihaiu, succesul lui Peter Magyar nu reprezintă neapărat o veste bună pentru România. Jurnalistul consideră că noul lider de la Budapesta ar putea adopta o poziție chiar mai dură decât predecesorul său, Viktor Orban, în ceea ce privește relațiile cu țara noastră.

Mai mult, Mihaiu sugerează existența unui scenariu de culise între cei doi rivali politici, comparând situația cu strategiile de piață ale marilor corporații: este vorba despre lupăta istorică pe piața băuturilor răcoritoare dusă între cei de la Coca-Cola și Pepsi.

„Peter Magyar este mai anti-român decât Orban. Primul lucru pe care l-a făcut a sărit la gâtul lui Simion. Stai să ne înțelegem. Apoi, la UDMR, care anul trecut UDMR-ul a luat prin două fundații 12 milioane de euro de la Orban. Eu cred că băieții ăștia doi, Magyar cu Orban sunt înțeleși de mici. Așa cum Coca-Cola a creat Pepsi-Cola ca să n-aibă concurenți, așa și Viktor Orban l-a creat pe Petr Magyar, ca să n-aibă concurenți decontrolabili”, a opinat Liviu Mihaiu în timpul emisiunii.

Octavian Hoandră a completat tabloul politic din Ungaria, subliniind că, în ciuda imaginii mai tinere și mai moderne, Peter Magyar păstrează liniile de bază ale naționalismului maghiar.

Hoandră avertizează că entuziasmul celor care au salutat înfrângerea lui Viktor Orban s-ar putea dovedi prematur, având în vedere pozițiile ferme ale noului lider în chestiuni externe sensibile, precum conflictul din Ucraina.