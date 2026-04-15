Robert Turcescu i-a avut ca invitați, miercuri, în podcastul realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România, pe Octavian Hoandră și Liviu Mihaiu. Una dintre discuții a fost legată de marile evenimente politice de la Budapesta. Ascensiunea lui Peter Magyar și căderea fostului premier maghiar, Viktor Orban, a fost analizată de cei trei interlocutori.
Liviu Mihaiu, despre strategia lui Peter Magyar, noul lider de la Budapesta
În viziunea lui Liviu Mihaiu, succesul lui Peter Magyar nu reprezintă neapărat o veste bună pentru România. Jurnalistul consideră că noul lider de la Budapesta ar putea adopta o poziție chiar mai dură decât predecesorul său, Viktor Orban, în ceea ce privește relațiile cu țara noastră.
Mai mult, Mihaiu sugerează existența unui scenariu de culise între cei doi rivali politici, comparând situația cu strategiile de piață ale marilor corporații: este vorba despre lupăta istorică pe piața băuturilor răcoritoare dusă între cei de la Coca-Cola și Pepsi.
„Cu cred că băieții ăștia sunt înțeleși de mici”
„Peter Magyar este mai anti-român decât Orban. Primul lucru pe care l-a făcut a sărit la gâtul lui Simion. Stai să ne înțelegem. Apoi, la UDMR, care anul trecut UDMR-ul a luat prin două fundații 12 milioane de euro de la Orban.
Eu cred că băieții ăștia doi, Magyar cu Orban sunt înțeleși de mici. Așa cum Coca-Cola a creat Pepsi-Cola ca să n-aibă concurenți, așa și Viktor Orban l-a creat pe Petr Magyar, ca să n-aibă concurenți decontrolabili”, a opinat Liviu Mihaiu în timpul emisiunii.
Octavian Hoandră vede în Magyar un continuator al politicilor lui Orban
Octavian Hoandră a completat tabloul politic din Ungaria, subliniind că, în ciuda imaginii mai tinere și mai moderne, Peter Magyar păstrează liniile de bază ale naționalismului maghiar.
Hoandră avertizează că entuziasmul celor care au salutat înfrângerea lui Viktor Orban s-ar putea dovedi prematur, având în vedere pozițiile ferme ale noului lider în chestiuni externe sensibile, precum conflictul din Ucraina.
„Cu victoria lui Peter Magyar, George Soros a luat o gură de aer. Dar, în Ungaria e o problemă că ungurii, spre deosebire de noi, ies în stradă. El este continuatorul lui Orban. Cu o față mai umanizată și mai tânără.
Așa, dă iluzia că ar fi trotinetist, dar nu e. Ăștia care au râs și au desfăcut șampania, vor plânge în pumn. Pentru că omul ăsta a zis clar, bă, fără prostire cu Ucraina, noi nu dăm bani să-i traficheze ăia”, a explicat Octavian Hoandră.
