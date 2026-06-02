Peter Magyar vrea extinderea Grupului de la Vișegrad. România, Germania și Austria ar putea fi invitate în noul format

Premierul Ungariei, Peter Magyar, propune una dintre cele mai ambițioase schimbări din istoria Grupului de la Vișegrad (V4). Cu ocazia unei vizite oficiale la Berlin, acesta a anunțat că va propune extinderea formatului regional prin includerea mai multor state europene, printre care și România.

Inițiativa urmează să fie discutată la summitul V4 programat pentru 23 iunie și are ca obiectiv transformarea cooperării central-europene într-o forță cu o influență mai mare în Uniunea Europeană.

În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de cancelarul german Friedrich Merz, Peter Magyar a declarat că intenționează să le propună liderilor din Polonia, Cehia și Slovacia extinderea Grupului de la Vișegrad.

Potrivit agenției MTI, premierul ungar dorește invitarea Austriei, Germaniei și României în acest cadru de cooperare. Pe lista statelor menționate de Magyar se află și Croația și Slovenia.

Șeful guvernului de la Budapesta a afirmat că obiectivul este construirea unei Europe Centrale mai puternice și mai bine conectate, cooperarea urmând să vizeze domenii precum infrastructura, economia și cultura.

„Haideți să construim împreună o Europă Centrală puternică”, a declarat prim-ministrul ungar.

Peter Magyar consideră că actualul context european oferă oportunitatea unei consolidări a relațiilor dintre statele din regiune și a unei coordonări mai strânse în cadrul Uniunii Europene.

În ultimii ani, Grupul de la Vișegrad și-a pierdut o parte din influența pe care o avea în politica europeană. Tensiunile dintre fostul premier ungar Viktor Orbán și actualul premier polonez Donald Tusk au afectat coeziunea formatului, în special după declanșarea războiului din Ucraina și diferențele de poziționare față de Rusia.

Peter Magyar susține acum refacerea și extinderea cooperării regionale. Potrivit acestuia, grupul ar trebui să devină o veritabilă forță politică în Uniunea Europeană.

Premierul ungar a sugerat că, pe termen mai lung, inițiativa ar putea include și statele nordice, precum și țări din Balcanii de Vest care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene.

Formatul V4 a fost înființat în anul 1991 de Ungaria, Polonia și fosta Cehoslovacie. Scopul inițial a fost coordonarea politicilor acestor state pentru a facilita integrarea lor în structurile euro-atlantice și pentru a le oferi o voce mai puternică în Europa.

După separarea Cehoslovaciei, atât Cehia, cât și Slovacia au rămas membre ale grupului, care a continuat să funcționeze sub formula actuală de patru state.

Odată cu aderarea la NATO și ulterior la Uniunea Europeană, misiunea V4 s-a schimbat. Grupul a devenit un instrument prin care cele patru țări încearcă să își promoveze interesele comune în cadrul Uniunii Europene, într-un context în care marile puteri europene, în special Franța și Germania, au avut de regulă un rol dominant în procesul decizional.