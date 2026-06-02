Decizie istorică la Bruxelles. S-a stabilit data exactă la care Republica Moldova și Ucraina încep oficial aderarea la UE

Ucraina și Republica Moldova vor începe oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe 15 iunie, la Luxemburg. Decizia istorică este posibilă după ce Ungaria a semnalat în privat că își va retrage veto-ul în urma unor negocieri intense privind minoritățile și fondurile europene. Ambasadorii UE vor finaliza calendarul reformelor interne în cursul acestei săptămâni.

Patru diplomați europeni au declarat că Budapesta nu se mai opune lansării discuțiilor oficiale. Această schimbare de atitudine permite ambelor state candidate să înceapă negocierile propriu-zise chiar la mijlocul lunii iunie.

Deschiderea primului pachet de negociere, numit „cluster”, va avea loc în cadrul unei conferințe interguvernamentale programate pe 15 iunie la Luxemburg, transmite Politico.eu.

Deoarece Kievul și Chișinăul au depus cererile de aderare simultan, parcursul european al Republicii Moldova depindea direct de deblocarea situației din Ucraina.

Opoziția fermă a Ungariei s-a atenuat considerabil în urma discuțiilor recente privind drepturile minorităților maghiare din Ucraina. Experții ucraineni și maghiari s-au întâlnit pentru a analiza un plan cu 11 puncte redactat anterior de autoritățile de la Budapesta.

Partea ucraineană a oferit garanții solide pentru rezolvarea majorității revendicărilor, iar diplomații afirmă că aprobarea Ungariei nu mai este condiționată de adoptarea imediată a unor legi noi la Kiev.

Negocierile politice s-au accelerat semnificativ după ce noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, s-a deplasat la Bruxelles. Oficialul maghiar s-a întâlnit cu liderii Uniunii Europene pentru a discuta deblocarea unor fonduri comunitare înghețate în valoare de 16,4 miliarde de euro.

Deși un oficial de la Budapesta a precizat sub protecția anonimatului că o decizie finală nu a fost încă semnată oficial, semnalele private indică clar o deschidere spre compromis din partea noului executiv maghiar.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene vor finaliza poziția comună până la sfârșitul acestei săptămâni.

Decizia finală va fi luată după ce Ucraina va prezenta oficial planurile sale detaliate pentru reformele interne și pentru protecția minorităților etnice. Ulterior, cele 27 de state membre vor aproba în unanimitate deschiderea primului cluster de negociere în cadrul reuniunii din 15 iunie.

Procedura de aderare la Uniunea Europeană rămâne totuși un proces lung și riguros. Deschiderea capitolelor de negociere necesită acordul unanim al tuturor celor 27 de țări membre.

Orice stat comunitar păstrează dreptul legal de a bloca procesul de integrare în orice etapă ulterioară, dacă consideră că standardele europene nu sunt îndeplinite corect de către țările candidate. Pentru moment, eliminarea opoziției Ungariei reprezintă un succes diplomatic major pentru Kiev și Chișinău.