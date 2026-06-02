Programul SAFE intră într-o nouă etapă. MApN și MAI resping acuzațiile privind modificarea cerințelor pentru armamentul NATO

România continuă implementarea proiectelor finanțate prin Programul SAFE, instrumentul european destinat consolidării capacităților de apărare. Marți, MApN și MAI au transmis clarificări privind procedura de achiziție a sistemelor de armament individual tip NATO. Instituțiile susțin că cerințele operaționale au rămas neschimbate pe tot parcursul procesului și că procedura se află încă în etapa de evaluare tehnică. România beneficiază de o alocare de peste 16,6 miliarde de euro prin SAFE, a doua ca valoare din Uniunea Europeană.

Programul SAFE a generat marți o serie de precizări oficiale din partea Ministerului Apărării Naționale, după apariția unor informații privind modul în care au fost stabilite cerințele pentru achiziția sistemelor de armament individual tip NATO. Reprezentanții instituției afirmă că toate solicitările formulate pentru echipamentele destinate Armatei României au fost aprobate la finalul anului 2025 și au rămas neschimbate până în prezent.

„În luna decembrie 2025, Ministerul Apărării Naţionale a definit şi transmis către Cancelaria Prim-Ministrului şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului cerinţele operaţionale aferente categoriilor de armament pentru care instituţia este beneficiar. Aceste cerinţe au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor şi au rămas neschimbate pe întreaga durată a procesului, nu au suferit nicio modificare până la încheierea procedurilor de negociere. Cerinţele operaţionale au fost formulate exclusiv în funcţie de nevoile Armatei României şi au avut un caracter general, astfel încât să poată fi îndeplinite de mai mulţi producători existenţi pe piaţă”, au transmis oficialii Ministerului Apărării.

Potrivit instituției, specificațiile tehnice nu au fost concepute în jurul unui anumit produs, producător sau operator economic și nu au avut ca efect limitarea concurenței în cadrul procedurii.

Ministerul precizează că documentația tehnică elaborată pentru structurile proprii vizează șase categorii de armament: pistol calibru 9 mm, armă de asalt calibru 5,56 mm în variante cu țeavă scurtă și lungă, aruncător calibru 40 mm atașabil armei de asalt, mitralieră ușoară de sprijin calibru 5,56 mm, mitralieră calibru 7,62 mm și sistem sniper semiautomat calibru 7,62 mm.

Oficialii MApN insistă că documentația tehnică a fost fundamentată exclusiv pe necesitățile operaționale ale beneficiarului militar și că nu conține elemente care ar putea orienta procedura către un anumit furnizor.

„Subliniem faptul că specificaţiile tehnice elaborate de MApN nu fac trimitere la niciun producător şi nu conţin cerinţe restrictive care să favorizeze sau să conducă la selectarea unui anumit operator economic. Acestea au fost fundamentate exclusiv pe baza necesităţilor operaţionale ale beneficiarului militar”, se arată în comunicatul instituției.

Ministerul mai precizează că armamentul de calibru 4,6 mm și 6,8 mm nu este destinat structurilor sale, aceste cerințe fiind formulate de alte instituții care fac parte din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

În același context, reprezentanții ministerului subliniază că instituția nu este beneficiar pentru muniția inclusă în program și nu realizează achiziții de acest tip prin această procedură.

„Totodată, Ministerul Apărării Naţionale nu a avut ca cerinţă operaţională şi nu achiziţionează muniţie în cadrul acestui program. Pe parcursul întregului proces, aşa cum reiese din documentaţia oficială, MApN nu a modificat cerinţele aprobate în decembrie 2025 şi nu a introdus cerinţe suplimentare care să influenţeze desfăşurarea procedurii de achiziţie sau să favorizeze vreun participant. Documentele elaborate de Minister au fost analizate şi aprobate în conformitate cu procedurile interne, inclusiv la nivelul Consiliului pentru Achiziţii, şi au fost realizate în aplicarea deciziilor adoptate de grupul de lucru interinstituţional coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, precum şi a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”, au transmis oficialii Ministerului Apărării.

Instituția mai precizează că nu a avut atribuții privind stabilirea cerințelor de cooperare industrială asociate proiectului și nici responsabilități în definirea acestui segment al programului.

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, la rândul său, detalii privind rolul pe care îl are în cadrul proiectului și stadiul actual al procedurii.

Potrivit instituției, pentru derularea achiziției a fost constituită o asociere între principalele instituții din domeniul securității naționale și al ordinii publice.

„Pentru această achiziţie a fost încheiat un Acord de asociere de autorităţi contractante între Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Activităţile aferente procedurii s-au desfăşurat sub coordonarea Ministerului Apărării Naţionale până la data de 13 mai a.c., ulterior coordonarea fiind transferată Ministerului Afacerilor Interne”, arată MAI.

Reprezentanții ministerului explică faptul că toate deciziile comisiei de evaluare sunt fundamentate pe analize tehnice, juridice și operaționale realizate de experții instituțiilor participante la asociere.

„Contractul privind achiziţia Sistemelor de Armament Individual de infanterie tip NATO şi Muniţie nu a fost încă încheiat, procedura continuând potrivit procedurilor de lucru şi regulilor Comisiei Europene emise pentru aplicarea Regulamentului SAFE (UE) nr. 2025/1106. În cadrul rundelor de discuţii şi analize desfăşurate în şedinţele comisiei de evaluare din data de 30.05.2026, reprezentanţii Asocierii au formulat o serie de solicitări suplimentare de clarificare cu privire la datele şi rezultatele rapoartelor tehnice de conformitate depuse de furnizor. Aceste elemente sunt analizate de reprezentanţii instituţiilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, în vederea continuării procedurii în condiţii de legalitate, rigoare tehnică şi responsabilitate instituţională”, se arată în comunicatul MAI.

Unul dintre elementele centrale ale proiectului îl reprezintă componenta de cooperare industrială și transfer de producție către industria națională de apărare.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, la 30 mai 2026, a fost semnat acordul de cooperare industrială dintre furnizor și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, document care prevede localizarea în România a peste 65% din producția aferentă contractului, prin intermediul filialelor CN Romarm.

„Pentru arma de asalt de 5.56 mm, pistolul de 9 mm, pistolul semiautomat de 9 mm şi aruncătorul de grenade de 40 mm, localizarea producţiei va fi în proporţie de 100% în România. Obiectivul instituţiilor din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională rămâne finalizarea procedurii în conformitate cu regulile naţionale şi europene aplicabile, cu respectarea cerinţelor tehnice, juridice şi operaţionale aferente unei achiziţii de importanţă strategică”, au transmis oficialii MAI.

România a obținut prin Programul SAFE o finanțare de peste 16,6 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după cea acordată Poloniei.

Accesarea instrumentului european este coordonată de Guvernul României prin Cancelaria Prim-Ministrului, care gestionează relația cu Comisia Europeană, cooperarea cu statele eligibile și elaborarea planurilor de investiții. Implementarea Programului SAFE se desfășoară în baza OUG nr. 62/2025, act normativ care stabilește cadrul național pentru finanțarea achizițiilor din domeniul apărării și pentru dezvoltarea capacităților industriale strategice.