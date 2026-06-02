Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, audiat la DNA Militar
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, s-a prezentat marți, 2 iunie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția pentru militari, unde a fost audiat de procurori.
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție îmbrăcat în civil și însoțit de avocat. La intrarea în instituție, acesta a evitat dialogul cu presa și nu a oferit explicații privind motivul prezenței sale la audieri.
Până la această oră, nici DNA și nici Ministerul Apărării Naționale nu au transmis informații oficiale despre contextul în care cel mai înalt responsabil militar al României a fost chemat în fața procurorilor.
De asemenea, nu este cunoscută calitatea în care a fost audiat generalul Gheorghiță Vlad, nefiind clar dacă a fost convocat ca martor, persoană care deține informații relevante într-un dosar sau într-o altă calitate procesuală.
Gheorghiță Vlad ocupă funcția de șef al Statului Major al Apărării din 30 noiembrie 2023. Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar între 2020 și 2022 a exercitat funcția de locțiitor pentru operații și instrucție.
În lipsa unor precizări oficiale din partea autorităților, circumstanțele și motivele audierii sale rămân, deocamdată, neclare.
