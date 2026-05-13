Într-o mișcare legislativă menită să sporească protecția cetățenilor și să ofere un sentiment de siguranță victimelor care au suferit de pe urma infracțiunilor, Camera Deputaților a adoptat miercuri, 13 mai 2026, un proiect de lege esențial.

Noua reglementare impune autorităților obligația de a informa victimele în momente critice ale parcursului execuțional al făptuitorului: atunci când acesta este eliberat din închisoare, când evadează sau când este internat ori externat dintr-o unitate medicală de specialitate.

Această inițiativă legislativă, care a trecut deja de Senat și a primit acum votul decisiv în Parlament, nu vizează doar simpla comunicare, ci face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru eficientizarea procedurilor judiciare. Obiectivul central este reducerea duratei proceselor penale și instituirea unor mecanisme procedurale mai suple.

Prin aceste modificări, se urmărește evitarea reluării ciclice a unor etape procesuale, consolidarea rolului activ al organelor judiciare și valorificarea tehnologiei moderne pentru citarea părților și administrarea probelor, fără a sacrifica garanțiile procesuale fundamentale.

Un aspect definitoriu al noii legi este obligativitatea ca persoana vătămată să fie informată încă de la prima audiere despre drepturile sale. Mai exact, organul de urmărire penală și instanța de judecată trebuie să îi aducă la cunoștință victimei că poate opta să fie notificată în orice situație în care inculpatul sau condamnatul părăsește starea de privare de libertate.

Această prevedere este crucială pentru persoanele care trăiesc cu teama de represalii, oferindu-le timpul necesar pentru a-și lua măsuri de precauție.

Legea stabilește termene clare pentru aceste notificări. În situația în care data eliberării este cunoscută în avans, informarea victimei și a membrilor familiei acesteia, care s-ar putea afla în pericol, trebuie realizată cu cel puțin 5 zile înainte de momentul efectiv al punerii în libertate.

În cazurile în care eliberarea survine neprevăzut sau este vorba despre o evadare, autoritățile au obligația de a acționa „de îndată”.

În eventualitatea unei evadări din locul de deținere sau din arestul la domiciliu, administrația penitenciarului sau organul de poliție care supraveghează măsura are datoria de a înștiința imediat organul judiciar. Ulterior, poliția din raza de domiciliu a victimei va informa de urgență persoana vătămată.

Pe lângă aceste măsuri de alertă, proiectul inițiat de deputatul PSD Diana Tușa pune un accent deosebit pe victimele vulnerabile.

Se dorește limitarea numărului de audieri repetate, utilizarea mijloacelor tehnice moderne pentru înregistrarea declarațiilor și o coordonare mult mai strânsă între organele judiciare și serviciile de asistență socială.

Situația specifică Termen de informare Responsabil cu notificarea Beneficiarii informării Eliberare programată Cu cel puțin 5 zile înainte Judecătorul delegat / Instanța de executare Victima și membrii familiei aflați în pericol Evadare din detenție De îndată (regim de urgență) Administrația locului de deținere / Poliția Victima și organele de poliție locale Internare/Externare medicală Imediat după decizie Instanța de judecată / Unitatea medicală Persoana vătămată (informată la prima audiere) Arest la domiciliu De urgență Organul de poliție care supraveghează măsura Victima infracțiunii și familia acesteia Prima audiere penală Momentul contactului inițial Procurorul sau organul de urmărire penală Victima (instruirea privind dreptul la informare)