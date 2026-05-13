Gheorghe Dincă, deținut în Penitenciarul Craiova și condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare, a inițiat o acțiune în instanță împotriva conducerii unității de detenție. Demersul vine după ce mai multe solicitări privind modificarea regimului său de executare au fost respinse de autoritățile penitenciare.

Surse judiciare indică faptul că fostul mecanic auto, cunoscut în spațiul public pentru cazul Caracal, a solicitat schimbarea regimului din închis în semideschis, cerere considerată neîntemeiată de administrația penitenciarului.

Trecerea la un regim semideschis ar însemna un nivel mai redus de restricții, inclusiv posibilitatea de deplasare în interiorul penitenciarului în condiții mai permisive. În astfel de situații, evaluarea este realizată strict pe baza criteriilor de risc, comportament în detenție și recomandările comisiilor de specialitate.

În cazul deținuților condamnați pentru infracțiuni extrem de grave, precum omor calificat, analiza acestor cereri este de regulă mult mai restrictivă, iar aprobarea depinde de o evaluare complexă a riscurilor de securitate.

După refuzul solicitărilor administrative, Gheorghe Dincă a contestat decizia în fața Judecătoriei Craiova. Instanța urmează să analizeze speța și să stabilească dacă există temei legal pentru modificarea regimului de detenție.

Termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 15 mai, iar decizia magistraților va fi definitivă în raport cu procedura administrativă contestată.

Gheorghe Dincă a fost condamnat definitiv în 2023 la 30 de ani de închisoare, în urma uneia dintre cele mai mediatizate anchete din România ultimului deceniu. Cazul a vizat dispariția a două tinere în anul 2019, faptă care a generat un amplu impact social și instituțional.

„Desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 134 din data de 23.09.2022, pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 54/104/2020 şi rejudecând: Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă de 30 de ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi şi pedepsele accesorii aplicate inculpatului Dincă Gheorghe în pedepsele componente pe care le repune în individualitate. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă inculpatul Dincă Gheorghe la pedeapsa de 30 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, se menţionează în decizia Curţii de Apel Craiova.

Ancheta a condus la acuzații grave, iar instanța a stabilit vinovăția acestuia pentru infracțiuni de omor calificat și trafic de persoane.

Litigiul aflat acum pe rolul instanțelor reflectă o nouă etapă procedurală în regimul de detenție al lui Gheorghe Dincă. Decizia Judecătoriei Craiova va clarifica dacă solicitările acestuia pot fi admise sau dacă actualul regim de încarcerare rămâne neschimbat, în conformitate cu evaluările de securitate ale sistemului penitenciar.