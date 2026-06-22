Gheorghe Dincă nu se oprește. Criminalul din Caracal face o nouă mutare în instanță. Cum ar putea ieși din închisoare

Gheorghe Dincă, condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, încearcă să obțină întreruperea executării pedepsei invocând mai multe probleme de sănătate. Acesta susține că afecțiunile de care suferă nu pot fi tratate în sistemul penitenciar, însă expertiza medico-legală a ajuns la o concluzie diferită. Cererea i-a fost respinsă de Judecătoria Craiova, însă condamnatul a contestat decizia, iar dosarul se află în prezent pe rolul Curții de Apel Craiova.

La aproape trei ani după condamnarea definitivă în dosarul crimelor de la Caracal, Gheorghe Dincă încearcă să obțină întreruperea executării pedepsei, invocând faptul că starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat.

Potrivit informațiilor publice Dincă le-a transmis judecătorilor că suferă de gonartroză la genunchiul drept, afecțiune care îi provoacă dificultăți la deplasare și despre care susține că nu poate fi tratată corespunzător în penitenciar.

În cererea depusă la instanță, acesta mai arată că are diabet și probleme de vedere și reclamă faptul că administrația penitenciarului nu îi pune la dispoziție cârje, deși afirmă că ar fi dispus să le achiziționeze pe cheltuiala proprie.

Pe baza acestor argumente, condamnatul a solicitat întreruperea executării pedepsei până la rezolvarea problemelor medicale invocate.

Înainte ca instanța să ia o decizie, Gheorghe Dincă a fost evaluat de specialiștii Institutului de Medicină Legală Craiova.

Concluziile raportului medico-legal au fost însă contrare celor invocate de condamnat. Medicii au stabilit că afecțiunile de care suferă pot fi tratate în cadrul rețelei medicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor și că nu există motive care să justifice întreruperea executării pedepsei.

Pe baza acestei expertize, Judecătoria Craiova a respins, în luna februarie, solicitarea formulată de Gheorghe Dincă.

Condamnatul nu a renunțat însă la demers și a formulat contestație împotriva hotărârii.

Ulterior, dosarul a intrat într-un conflict de competență între instanțele din Craiova. Judecătoria a apreciat că soluționarea cauzei revine Tribunalului Dolj, în timp ce Tribunalul a considerat că dosarul trebuie judecat de Judecătorie.

În aceste condiții, conflictul urmează să fie tranșat de Curtea de Apel Craiova, care va decide ce instanță este competentă să analizeze contestația formulată de Gheorghe Dincă.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive asupra cererii sale, acesta va rămâne încarcerat în Penitenciarul Craiova.

Reprezentanții Penitenciarului Craiova susțin că Gheorghe Dincă beneficiază de tratamentul medical necesar și că afecțiunile sale sunt monitorizate în cadrul sistemului penitenciar.

Totodată, potrivit informațiilor publicate de Realitatea.net, administrația penitenciarului ar fi arătat că iritația la nivelul abdomenului reclamată de deținut ar fi fost provocată chiar de acesta, după ce și-ar fi aplicat detergent pe piele.

Aceste elemente au fost avute în vedere în analiza efectuată de instanță și au contribuit la concluzia că nu există motive medicale care să justifice întreruperea executării pedepsei.

Gheorghe Dincă execută o pedeapsă definitivă de 30 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, dosar care a șocat opinia publică și a generat ample controverse privind intervenția autorităților.

În prezent, până la soluționarea definitivă a contestației formulate împotriva respingerii cererii de întrerupere a executării pedepsei, acesta rămâne încarcerat în Penitenciarul Craiova.