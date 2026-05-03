Fapta a avut loc pe 8 decembrie 2023, în satul Nisipitu, comuna Ulma din județul Suceava. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 50 de ani se afla pe terenul din spatele locuinței sale când a lovit animalul în zona capului cu o țapină, o unealtă formată dintr-o cange metalică și un mâner din lemn, folosită la manevrarea buștenilor.

Câinele, o femelă cu trăsături asemănătoare rasei Husky, de culoare gri închis, era proprietatea sa și locuia la aceeași adresă. După ce a ucis animalul, bărbatul a introdus cadavrul într-un sac și l-a aruncat într-o zonă din spatele casei.

Documentele anchetatorilor arată că animalul a fost ucis prin acte de cruzime, prin aplicarea mai multor lovituri în zona capului, iar ulterior a fost abandonat.

Cazul a fost prezentat public de reprezentanții Asociației Casa lui Patrocle – Animal Rescue, care au descris modul în care s-a produs fapta și au atras atenția asupra cruzimii gestului.

Aceștia au transmis că animalul își cunoștea stăpânul și probabil a venit fără teamă atunci când a fost chemat, având încredere în acesta. Reprezentanții asociației au subliniat că tocmai această încredere face cazul și mai greu de acceptat.

„Apoi a azvârlit-o într-un sac, în spatele casei. Ca pe un gunoi. Gândiţi-vă o clipă cu ce i-a tras în cap. Gândiţi-vă în ce chinuri a murit. Şi mai gândiţi-vă la un lucru care sfâşie sufletul. Această căţea îl cunoştea. Îl cunoştea bine. Când a chemat-o, probabil a venit în fugă, dând din coadă, fără nicio urmă de teamă. Aşa cum fac câinii, au încredere oarbă în stăpânul lor, până în ultima clipă. O fetiţă husky de 3 ani. Ce putea să fi făcut? Să fi mâncat o găină rătăcită? Să fi călcat peste nişte straturi din grădină? Pentru asta a murit lovită în cap cu o unealtă de fier, de mâna omului care ar fi trebuit să o protejeze”, scriu reprezentanţii Asociaţiei Casa lui Patrocle – Animal Rescue, care au făcut public cazul.

Organizația a mulțumit ulterior judecătorilor, procurorului de caz și polițiștilor implicați în anchetă pentru faptul că dosarul a fost dus până la capăt și nu s-a ajuns la o pedeapsă cu suspendare.

Asociația a transmis că această condamnare reprezintă un semn că legea poate funcționa și în cazurile de cruzime împotriva animalelor.

„În numele tuturor celor care iubesc animalele, care respectă legea şi care cred că fiecare viaţă contează, inclusiv a unui câine, vrem să mulţumim. Mulţumim judecătorilor care nu au cedat tentaţiei comodităţii, care nu au semnat o suspendare şi nu au închis ochii. Mulţumim procurorului de caz. Nu le cunoaştem numele. Dar înainte de a fi judecători sau procurori, sunt oameni. Şi au ales să facă dreptate. Mulţumim poliţiştilor de la BPA din cadrul IPJ Suceava şi celor de la Poliţia oraşului Vicovu de Sus, care au dus acest dosar până la capăt. Poate că pentru unii, este doar un câine. Pentru noi însă, este un semn că legea poate funcţiona. Că răul nu rămâne întotdeauna nepedepsit. Că merită să lupţi”, precizează asociaţia, în mesajul publicat online.

După reținerea inițială de 24 de ore din decembrie 2023, bărbatul fusese lăsat în libertate, însă ancheta a continuat prin polițiștii de la Protecția Animalelor.

Dosarul a ajuns în instanță, iar magistrații au decis condamnarea definitivă la doi ani de închisoare cu executare. Mandatul de executare a pedepsei a fost emis pe 30 aprilie de Judecătoria Rădăuți.

„Aflându-se pe terenul situat în spatele imobilului din satul Nisipitu, com. Ulma, jud. Suceava, a ucis prin acte de cruzime, respectiv prin aplicarea mai multor lovituri în zona capului cu o ţapină, un exemplar canin proprietate personală, având caracteristici morfologice asemănătoare rasei Husky, de sex feminin, în vârstă de aproximativ 3 ani, de culoare gri închis, animal pe care îl deţinea la locuinţa de domiciliu situată în com. Ulma, sat Nisipitu, judeţul Suceava, după care l-a introdus într-un sac şi l-a aruncat într-o zonă situată în spatele locuinţei de domiciliu”, se arată în documentele anchetatorilor.

La nivelul Poliției orașului Vicovu de Sus a fost constituită o echipă operativă pentru identificarea și reținerea condamnatului. Acesta a fost găsit în apropierea locuinței sale din satul Nisipitu.

Bărbatul a fost condus la sediul poliției și apoi transportat sub escortă la Penitenciarul Botoșani, unde va executa pedeapsa stabilită de instanță.