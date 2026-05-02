Incidentul a avut loc pe 2 mai 2025, pe strada Clopotari, în zona Nicolina II din Iași. O femeie identificată prin inițialele D.A.B. plecase spre Grădina Botanică, iar după o oprire la un magazin a scăpat portofelul fără să observe acest lucru, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași.

Femeia și-a dat seama că nu mai are portofelul abia după ce a ajuns în zona Copou. În acel moment s-a întors la locul unde credea că l-a pierdut, încercând să îl recupereze.

Pentru a stabili ce s-a întâmplat, au fost verificate imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale unui magazin și ale unei clinici din apropiere. Astfel, anchetatorii au reconstituit traseul portofelului.

Înregistrările au arătat că, la aproximativ două minute după ce acesta a fost pierdut, o altă femeie, Georgeta Dăscălescu, l-a observat pe jos, l-a ridicat și i-a verificat conținutul. După aceea, l-a pus în geantă și și-a continuat drumul.

Potrivit declarațiilor făcute de proprietară, în portofel se aflau aproximativ 1.900 de lei.

Imaginile video au confirmat că nimeni altcineva nu intervenise asupra bunului înainte ca acesta să fie ridicat de femeia care l-a găsit. Acest detaliu a avut un rol important în stabilirea situației de fapt.

Femeia audiată de anchetatori a recunoscut inițial că a luat portofelul, însă a susținut că în interior nu s-ar fi aflat bani. Această afirmație a fost însă contrazisă de probele strânse în dosar.

Ulterior, Parchetul de pe lângă Judecătorie a dispus trimiterea sa în judecată pentru însușirea bunului găsit.

Această faptă este prevăzută de Codul Penal și poate fi sancționată cu închisoare de la una la trei luni sau cu amendă penală.

Judecătorii au decis în final renunțarea la urmărirea penală, luând în calcul mai multe elemente legate de situația inculpatei.

Instanța a reținut că femeia și-a recunoscut ulterior fapta și a achitat prejudiciul în cursul anului trecut. De asemenea, aceasta nu avea antecedente penale.

Judecătorii au ținut cont și de situația sa materială, dar și de integrarea socială, apreciind că nu se impune aplicarea unei sancțiuni penale mai severe în acest caz.

Decizia pronunțată nu este definitivă și poate fi atacată prin apel.

Codul Penal prevede că persoanele care găsesc pe stradă bani, portofele sau alte bunuri au obligația să le restituie proprietarului sau să le predea poliției în cel mult zece zile.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, fapta este încadrată ca „însușirea bunului găsit” și poate fi sancționată cu amendă penală sau chiar cu închisoare.

Textul de lege arată că această răspundere nu apare doar atunci când cineva găsește direct un bun pierdut, ci și în situațiile în care obiectul ajunge din greșeală sau întâmplător în posesia unei alte persoane decât proprietarul de drept.

Asta înseamnă că simpla păstrare a unui portofel, a unei sume de bani sau a altui obiect, fără încercarea de a-l returna ori fără anunțarea autorităților, poate deveni o problemă penală.

Legea consideră că lipsa demersurilor pentru restituire este suficientă pentru existența faptei, chiar dacă persoana susține că nu a avut intenția inițială de a păstra bunul.