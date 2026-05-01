Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) pe Facebook, numărul funcțiilor de conducere va fi diminuat aproape la jumătate, de la 47 la 26 de șefi.

În același timp, vor avea loc restructurări și în zona administrativă, fiind vizat personalul din birouri, respectiv structurile TESA. Autoritățile precizează că polițiștii locali care își desfășoară activitatea pe teren nu vor fi afectați de aceste schimbări.

„Reorganizăm Poliția Locală a Municipiului București și reducem posturile de conducere la jumătate. Din 47 de șefi vor rămâne 26. De asemenea, restructurăm din zona de tesa, funcționarii din birouri. Dar nu afectăm polițiștii locali, cei pe care-i vedeți zi de zi pe stradă, indiferent de vreme”, a scris Primăria Municipiului Bucureşti pe Facebook.

În urma reorganizării, numărul total de angajați va scădea de la 514 la 384 de persoane. Măsura este prezentată ca parte a unei strategii mai ample de eficientizare a activității și de reducere a cheltuielilor administrative.

Primarul general Ciprian Ciucu urmărește transformarea instituției într-o structură mai suplă și mai eficientă, cu o prezență activă în comunitate. Direcțiile vizate includ gestionarea circulației, menținerea ordinii publice, intervențiile operative, protecția mediului și activitățile de inspecție comercială.

„Astfel, din 514 angajați vor rămâne 384. Primarul general Ciprian Ciucu și-a propus o instituție suplă și eficientă, prezentă în comunitate. Fie că vorbim despre Circulație, Ordine Publică, Intervenții, Protecția Mediului sau Inspecție Comercială", a mai scris PMB.

Reprezentanții Primăriei subliniază că obiectivul principal al acestei reorganizări este utilizarea responsabilă a banilor publici, astfel încât economiile realizate să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, în special în ceea ce privește siguranța publică.

„Banii publici trebuie să fie cheltuiți responsabil și să se întoarcă în calitatea vieții oamenilor. De data aceasta, vorbim despre siguranță. Propunerea noii organigrame va fi supusă votului consilierilor generali pe 5 mai”, a conchis primăria.

Noua organigramă urmează să fie supusă aprobării Consiliul General al Municipiului București în data de 5 mai.

Poliția Locală a Municipiului București a anunțat că, în luna aprilie, a aplicat peste 4.000 de sancțiuni, în valoare totală de aproape 4 milioane de lei, în urma neregulilor constatate în Capitală.

Reprezentanții instituției au transmis că intervin în situațiile în care legea este ignorată și unde comportamentul civic este încălcat, subliniind rolul lor de sprijin acolo unde este necesar. Aceștia au precizat că acționează atât în situații de prevenție, cât și în cazuri de sancționare a abaterilor.

„Verificăm zgomotul de la terasele din zona centrală şi facem prevenţie pentru noile benzi unice de autobuz de la Arcul de Triumf la Casa Presei! Sprijinim acolo unde este nevoie de noi!”, a transmis Poliţia Locală Bucureşti.

Printre activitățile desfășurate în luna aprilie se numără verificarea nivelului de zgomot de la terasele din zona centrală a orașului, precum și acțiuni de prevenție pentru implementarea noilor benzi unice destinate autobuzelor, pe traseul dintre Arcul de Triumf și Casa Presei.

Polițiștii locali au fost implicați și în sprijinirea desfășurării evenimentului „Străzi Deschise”, dar și în acțiuni de desființare a panourilor publicitare și a bannerelor amplasate ilegal. De asemenea, au fost efectuate controale ample în timpul concertelor organizate la Sala Palatului.

Potrivit bilanțului prezentat, în aceeași perioadă au fost verificați aproximativ 900 de camioane și basculante, au fost preluate peste 2.000 de apeluri din partea cetățenilor și au fost înregistrate peste 1.800 de situații surprinse prin intermediul camerelor video de supraveghere.

Instituția mai precizează că au fost vizate și fenomene precum cerșetoria mascată practicată de parcagii ilegali, lipirea ilegală de afișe sau abandonul de deșeuri, toate acestea fiind monitorizate inclusiv prin sistemele video.

„Sancţionăm cerşetoria mascată practicată de parcagiii ilegali, vedem pe camere lipirea de afişe sau abandonul deşeurilor. Intervenim unde legea este ignorată şi unde bunul-simţ a fost lăsat deoparte!”, au informat autoritățile.

În total, activitatea din luna aprilie s-a concretizat în peste 4.000 de sancțiuni aplicate, cu o valoare cumulată de aproape 4 milioane de lei, potrivit datelor transmise de autorități.