Analistul financiar Adrian Negrescu a explicat că Ministerul Finanțelor a raportat o creștere generală a veniturilor cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit acestuia, acest avans se bazează pe mai multe linii importante de încasări care au avut rezultate peste așteptări.

Impozitul pe profit, taxele pe salarii, veniturile și câștigurile de capital au înregistrat o creștere de 20%. În același timp, accizele au adus cu 9% mai mulți bani la buget, iar contribuțiile la sistemul de pensii au crescut cu 7%.

Un element important vine din zona TVA. Încasările nete din taxa pe valoarea adăugată au crescut cu 17,7%, însă analistul atrage atenția că un detaliu relevant este ritmul rambursărilor către companii. Notele anexate execuției bugetare arată că rambursările de TVA au crescut cu 29%, ceea ce înseamnă că Ministerul Finanțelor a returnat mai rapid bani către firme.

Adrian Negrescu arată că acest lucru a însemnat, în practică, o injectare mai rapidă de capital în economia reală, ajutând companiile să își păstreze lichiditățile și să evite presiuni suplimentare asupra activității curente.

Și fondurile europene au adus un sprijin important. În primele trei luni din 2026, România a atras cu 3,3 miliarde de lei mai mult din fondurile europene comparativ cu primul trimestru din 2025, în ciuda blocajelor birocratice care apar frecvent în astfel de proceduri.

La capitolul impozitelor pe proprietate, analistul financiar observă o situație aparte. Încasările statului au crescut cu 30%, însă această cifră ascunde, de fapt, o presiune mai mare asupra contribuabililor.

El explică faptul că administrațiile locale au majorat cotele de impozitare cu procente medii cuprinse între 60% și 70% pentru acest an. Faptul că încasările au crescut doar cu 30% arată că mulți români nu s-au mai grăbit să plătească taxele în primele luni ale anului pentru a beneficia de reducerile obișnuite.

Potrivit lui Adrian Negrescu, această situație sugerează că majorarea puternică a taxelor locale a pus presiune pe bugetele familiilor, iar mulți contribuabili au preferat să amâne plata.

Pe partea de cheltuieli, datele arată o scădere generală de 2,8%. Reducerea s-a văzut cel mai clar în zona salariilor din sectorul public, unde cheltuielile s-au diminuat cu 3%.

Totuși, austeritatea nu a fost aplicată uniform. Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 7%, influențate în principal de inflație.

Cea mai puternică scădere a fost înregistrată la investițiile finanțate exclusiv din bugetul de stat. Acestea au scăzut cu 7 miliarde de lei, o reducere semnificativă care afectează zona de dezvoltare. O parte din acest minus a fost compensată de proiectele finanțate din fonduri europene, unde cheltuielile au crescut cu 3 miliarde de lei.

Rezultatul final al execuției bugetare este un deficit de doar 1% din PIB. În spațiul public au apărut imediat explicații legate de faptul că bugetul de stat a fost aprobat târziu, după aproape trei luni de la începutul anului, însă Adrian Negrescu spune că această explicație nu este suficientă.

El amintește că și anul trecut bugetul a fost aprobat cu întârziere, după aproape două luni, însă deficitul din primul trimestru a fost considerabil mai mare. Din acest motiv, simpla întârziere legislativă nu poate explica în totalitate situația actuală.

Analistul financiar consideră că menținerea deficitului la 1% după primul trimestru oferă o perspectivă optimistă, dar care trebuie privită cu prudență. Dacă ritmul colectării veniturilor se menține și cheltuielile rămân sub control, atingerea unui deficit bugetar de 6% până la finalul anului 2026 devine un scenariu realist pentru economia României.