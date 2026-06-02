Ghid pentru șoferi. Ai pierdut actele mașinii? Ce documente trebuie refăcute imediat și unde te adresezi

Mulți șoferi observă că le lipsesc actele mașinii exact în momentul în care au nevoie de ele. Uneori documentele sunt pierdute, alteori sunt furate împreună cu portofelul sau cu alte bunuri personale. Problema este că anumite acte auto sunt obligatorii și pot crea dificultăți serioase dacă lipsesc. În plus, procedura diferă în funcție de documentul pierdut. Talonul, permisul de conducere și cartea de identitate a vehiculului nu sunt înlocuite de aceeași instituție și nu implică aceleași formalități.

Potrivit art. 35 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducătorii de vehicule au obligația să aibă asupra lor permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și celelalte documente prevăzute de lege atunci când circulă pe drumurile publice.

Din acest motiv, pierderea unor acte auto nu este doar o problemă administrativă, ci poate genera dificultăți imediate dacă șoferul este oprit în trafic.

Totul depinde însă de documentul care lipsește și de situația concretă în care se află proprietarul vehiculului.

Certificatul de înmatriculare, cunoscut de majoritatea șoferilor drept talon, este unul dintre documentele obligatorii la control. Dacă acesta este pierdut, furat sau deteriorat, trebuie solicitat un duplicat prin procedura gestionată de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

În practică, mulți șoferi aleg să nu mai folosească mașina până la rezolvarea situației, deoarece documentul trebuie prezentat în original în cazul unui control rutier.

Procedura presupune depunerea unei cereri și prezentarea documentelor solicitate de autorități pentru emiterea noului certificat.

Potrivit informațiilor publicate de autorități, pentru obținerea duplicatului certificatului de înmatriculare sunt necesare mai multe documente.

Printre acestea se regăsesc:

cererea pentru eliberarea duplicatului;

documentele de identitate ale solicitantului;

cartea de identitate a vehiculului;

declarația privind pierderea, furtul sau deteriorarea documentului;

dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare.

În cazul furtului, pot exista și documente suplimentare care să ateste declararea situației către autorități.

Mulți proprietari confundă certificatul de înmatriculare cu cartea de identitate a vehiculului. În realitate, sunt documente diferite.

Cartea de identitate a vehiculului, cunoscută drept CIV, este documentul tehnic emis de Registrul Auto Român și conține informațiile esențiale privind caracteristicile mașinii.

Dacă acest document este pierdut sau furat, procedura nu se desfășoară la DRPCIV, ci la Registrul Auto Român.

RAR precizează că pentru emiterea unui duplicat trebuie depusă o cerere și documentele care dovedesc identitatea solicitantului și calitatea de deținător legal al vehiculului.

Pentru mulți proprietari, CIV-ul devine important abia atunci când trebuie să vândă mașina, să efectueze anumite proceduri administrative sau să obțină documente noi.

Atunci când este pierdut permisul de conducere, mulți șoferi intră în panică și cred că nu mai au dreptul să conducă. Situația este însă diferită. Dreptul de a conduce nu dispare doar pentru că documentul fizic a fost pierdut. Problema este lipsa actului care dovedește acest drept.

Pentru rezolvarea situației trebuie solicitat un duplicat al permisului de conducere prin procedurile puse la dispoziție de autorități. În ultimii ani au fost introduse inclusiv posibilități de solicitare online pentru anumite categorii de utilizatori care dețin cont validat în sistemele oficiale.

Totuși, până la obținerea noului document, situația trebuie analizată în funcție de procedura aplicabilă și de documentele provizorii care pot fi emise de autorități.

Există o diferență importantă între un document pierdut și unul furat. Dacă actele au fost furate, este recomandată sesizarea cât mai rapidă a Poliției.

Motivul este simplu. Documentele conțin date personale și informații despre vehicul, iar folosirea lor de către alte persoane poate genera probleme suplimentare.

În anumite proceduri administrative, dovada declarării furtului poate fi solicitată de autorități în cadrul procesului de emitere a duplicatelor.

Din acest motiv, situația nu ar trebui ignorată sau amânată.

Mulți șoferi pornesc de la ideea că polițistul poate verifica toate informațiile în sistem și că lipsa actelor nu mai contează.

În realitate, obligația legală prevăzută de art. 35 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privește și prezentarea documentelor la control.

Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, iar lipsa documentelor poate transforma un control de rutină într-o situație mult mai complicată decât pare la prima vedere.

Tocmai de aceea, pierderea actelor auto nu ar trebui tratată ca o problemă minoră.

În ultimii ani, autoritățile au extins serviciile digitale pentru anumite operațiuni legate de documentele auto.

Pentru anumite categorii de solicitări, inclusiv duplicate ale unor documente, există posibilitatea utilizării platformelor puse la dispoziție de instituțiile competente.

Disponibilitatea exactă a serviciilor și condițiile necesare trebuie însă verificate pe site-urile oficiale ale autorităților, deoarece procedurile pot varia în funcție de situația concretă și de tipul documentului solicitat.

Foarte mulți șoferi observă că le lipsește un document și decid să rezolve situația „când au timp”.

Problema este că exact în această perioadă poate apărea un control rutier, o vânzare a vehiculului, o formalitate administrativă sau alte situații în care actele devin necesare imediat.

Fie că este vorba despre permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului, cea mai sigură soluție este inițierea rapidă a procedurii pentru obținerea duplicatului.