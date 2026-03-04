Un nou dosar de cruzime față de animale a determinat autoritățile să ia în calcul o sancțiune suplimentară pentru agresor: interdicția de a mai deține animale. Măsura ar urma să fie cerută în instanță ca pedeapsă complementară, pe lângă sancțiunile penale pentru faptele comise.

Intervenția autorităților a avut loc după ce polițiștii au fost alertați în legătură cu un incident grav în care un câine a fost ucis, iar un cal a fost bătut. La fața locului au ajuns echipe ale Poliției, reprezentanți ai Protecției Animalelor și un medic veterinar, care au evaluat situația și au intervenit pentru salvarea animalelor rămase în viață.

„Un bărbat din Ilfov, Afumați, a fost arestat preventiv în urmă cu puțin timp, după ce și-a omorât câinele și bătut calul. Acum două nopți s-a întâmplat atrocitatea. Poliția Ilfov, colegii noștri și doctorul Ovidiu Roșu au fost la fața locului. Am preluat calul și un alt câine. Și calul, și câinele sunt acum în afara oricărui pericol”, se arată în mesajul transmis de Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Animalele salvate au fost preluate de autorități și transportate pentru îngrijiri, medicii confirmând ulterior că acestea nu mai sunt în pericol. Intervenția rapidă a echipelor a fost esențială pentru stabilizarea stării lor.

Cazul a atras atenția autorităților și prin faptul că agresorul are antecedente grave în materie de cruzime față de animale. Potrivit informațiilor comunicate de Protecția Animalelor, acesta a mai fost implicat într-un episod violent similar petrecut în urmă cu câțiva ani.

Inițial, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, măsură dispusă marți. Ulterior, miercuri, instanța a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, în baza probelor strânse în dosar.

„Ieri, individul a fost reținut pentru 24 de ore. În urmă cu puțin timp, s-a emis mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile. Nu, nu e la prima abatere. Vă mai amintiți cazul bărbatului din Afumați care și-a incendiat calul, acum cinci ani? Da, el este. La acel moment, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru cal, dar finalul a fost inevitabil. Făptașul a fost condamnat la închisoare. A și executat aproape doi ani. A fost și internat la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca”, se mai arată în mesajul transmis de Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Autoritățile subliniază că acest istoric a cântărit în decizia procurorilor de a solicita măsuri mai dure în actualul dosar. Interdicția de a mai deține un animal este considerată o măsură necesară pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte.

Procurorul de caz urmează să formuleze oficial această solicitare în cadrul procedurilor judiciare, iar instanța va decide dacă interdicția va fi aplicată ca pedeapsă complementară în eventualitatea unei condamnări.