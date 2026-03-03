Potrivit The Times of Israel, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a declarat că orice sprijin acordat de statele europene acțiunilor militare împotriva Iranului va fi considerat participare directă la agresiune.

Oficialul iranian a precizat că o astfel de implicare „va fi considerată complicitate cu agresorii și va fi tratată ca un act de război direct”.

Declarația vine după ce Germania, Franța și Marea Britanie au anunțat că ar putea adopta măsuri defensive proporționale pentru a elimina capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone direct de la sursă.

Tensiunile au crescut semnificativ după ce Iranul a atacat cu drone o bază militară britanică din Cipru. Episodul marchează o nouă etapă într-o confruntare care, timp de decenii, s-a desfășurat indirect, prin intermediul grupărilor susținute de Teheran în regiune.

Rivalitatea dintre Israel și Iran s-a intensificat pe fondul progreselor programului nuclear iranian și al dezvoltării unei capacități extinse de drone și rachete balistice.

Decizia Statele Unite și a Israelului de a lansa o ofensivă directă marchează o schimbare majoră de paradigmă, transformând confruntările punctuale într-un conflict deschis, cu potențial de extindere regională.

Posibila implicare a statelor europene reprezintă un punct de cotitură diplomatică. Franța și Germania au încercat, în mod tradițional, să mențină deschise canalele de dialog cu Teheranul pentru a salva acordul nuclear.

Noua poziționare, care vizează neutralizarea capacităților de lansare ale Iranului, reflectă o schimbare de strategie la nivelul NATO și al Uniunii Europene. Această apropiere de Washington este percepută la Teheran ca o amenințare directă, iar discursul oficial iranian a devenit tot mai agresiv, cu avertismente privind eventuale represalii împotriva capitalelor europene.

Pe lângă dimensiunea militară, conflictul are implicații economice majore. O parte semnificativă a tranzitului global de petrol trece prin strâmtori aflate sub influența sau monitorizarea Iranului.

Un război extins ar putea duce la blocarea unor rute maritime vitale și la o creștere abruptă a prețurilor la energie, amplificând instabilitatea pe piețele internaționale și sporind riscul unei noi crize energetice globale.

În acest context, comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile, într-un moment în care escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu riscă să atragă direct și marile puteri europene.