Fostul președinte al Rusiei și actual adjunct al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a lansat un avertisment extrem de serios privind riscul izbucnirii unui al Treilea Război Mondial. Medvedev a declarat că acțiunile militare ale lui Donald Trump împotriva Iranului ar putea declanșa un conflict global „în orice moment”.

Întrebat dacă războiul mondial a început deja, Medvedev a spus:

„Formal, nu, dar dacă Trump își continuă cursul nebunesc de schimbare criminală a regimului, aceasta va începe, fără îndoială. Și orice eveniment ar putea fi declanșatorul. Orice eveniment”.

Medvedev a numit atacul asupra Iranului „o greșeală gravă” și a avertizat că acesta ar putea avea consecințe catastrofale. Oficialul rus a subliniat că în cazul unui conflict nuclear, distrugerile le-ar putea depăși cu mult cele de la Hiroshima și Nagasaki.

El a avertizat că cetățenii americani și israelieni devin mult mai vulnerabili după operațiunile militare împotriva Iranului și că decizia lui Trump „pune toți americanii sub un potențial atac”.

„Vulnerabilitatea lor a crescut semnificativ”, a spus el.

Medvedev a mai subliniat că Iranul va intensifica eforturile pentru a dezvolta arme nucleare ca răspuns la atacurile externe, ceea ce crește riscul unui conflict nuclear în Orientul Mijlociu.

În paralel, Vladimir Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei, numind-o „o încălcare cinică a normelor moralității umane și a dreptului internațional”. Mesajul de condoleanțe a fost transmis președintelui interimar iranian Masoud Pezeshkian.

Atacurile lansate asupra capitalei Teheran pe 28 februarie de Israel și SUA au escaladat tensiunile regionale. Armata israeliană a lansat rachete balistice din Iran, iar sistemele de apărare aeriană au fost activate la capacitate maximă. Incidentul s-a extins și în Bahrain, Abu Dhabi, Kuweit și Qatar.

O bază a forțelor aeriene britanice din Cipru a fost vizată de un atac cu dronă, iar ambasada SUA din Riad a fost lovită, provocând incendii și pagube materiale minore.

În același timp, Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să își apere interesele atât ale lor, cât și pe cele ale aliaților din Golf, dar doar dacă va fi necesar.