Statele Unite (SUA) și Israelul desfășoară o operațiune militară coordonată împotriva Iranului, cu scopul de a diminua amenințarea reprezentată de rachetele balistice cu rază scurtă de acțiune și de forțele navale iraniene.

Secretarul de stat american Marco Rubio a explicat că acțiunea este preventivă, pentru a proteja trupele americane și aliații din regiune de posibile atacuri iraniene anticipate.

„Acesta este obiectivul clar al acestei misiuni”, a spus Rubio, în ciuda declaraţiilor anterioare ale preşedintelui american Donald Trump că operaţiunea militară este legată şi de schimbarea regimului din Iran. „Ameninţarea iminentă era că noi ştiam că, dacă Iranul este atacat, şi noi credeam că va fi atacat, va riposta imediat împotriva noastră, iar noi nu aveam de gând să stăm cu mâinile în sân şi să încasăm lovitura înainte de a riposta”, a declarat jurnaliştilor Marco Rubio, luni, la Capitol Hill, înainte de a informa liderii Congresului despre operaţiunea din Iran.

În primele trei zile ale conflictului, armata israeliană (IDF) a raportat peste 1.200 de atacuri aeriene împotriva obiectivelor militare și de informații iraniene.

Țintele vizate includ lansatoare de rachete, baze ale Gărzilor Revoluționare și sedii ale principalelor servicii de informații ale Iranului. Oficialii israelieni indică faptul că ritmul și eficiența operațiunilor depășesc așteptările strategice inițiale.

Conform surselor israeliene, atacurile coordonate cu SUA urmează să reducă semnificativ capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice în următoarele 24 de ore.

Numărul lansărilor este așteptat să scadă considerabil până marți seara, ceea ce va diminua riscul asupra Israelului și asupra forțelor americane din regiune.

Potrivit lui Rubio, operațiunea nu urmărește doar o schimbare de regim, ci protejarea securității internaționale. Permitere continuării dezvoltării rachetelor balistice iraniene reprezintă un „risc inacceptabil” pentru SUA și aliații săi.

Prin acțiunea coordonată, Washingtonul și Tel Aviv urmăresc să limiteze capacitățile militare ale Iranului înainte ca acestea să devină o amenințare majoră.

„Ştiam că va avea loc o acţiune israeliană. Ştiam că aceasta va precipita un atac împotriva forţelor americane şi ştiam că, dacă nu îi atacam preventiv înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”, a explicat şeful diplomaţiei americane. „S-a ajuns la concluzia că, dacă am fi aşteptat să vină atacul înainte de a-i lovi, am fi suferit pierderi mult mai mari”, a continuat Rubio.

Pe 28 februarie, Israel și Statele Unite au demarat o operațiune militară coordonată împotriva Iranului, declanșând o ripostă rapidă din partea Teheranului și stârnind critici internaționale. Atacurile vizează reducerea capacităților militare și balistice ale Iranului, precum și diminuarea influenței acestuia în regiunea Orientului Mijlociu.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins acuzațiile că operațiunea s-ar transforma într-un conflict prelungit. Într-un interviu pentru Fox News, Netanyahu a subliniat că regimul iranian este în „cel mai slab punct” de la înființarea sa și că atacurile vor fi rapide și decisive.

„Aud că oamenii vă spun că veți avea un război fără sfârșit aici. Nu veți avea un război fără sfârșit pentru că… acest regim terorist din Iran este în punctul său cel mai slab de la înființarea sa. Aceasta va fi o acțiune rapidă și decisivă”, a declarat Benjamin Netanyahu, într-un interviu pentru Fox News.

Netanyahu susține că operațiunile militare comune americano-israeliene vor avea efecte strategice pe termen lung. El afirmă că eliminarea amenințelor iraniene ar putea deschide calea pentru acorduri de pace între Israel și statele arabe și musulmane din regiune. Potrivit premierului, 95% din problemele regionale sunt generate de Iran, iar prăbușirea regimului ar inaugura o „eră de pace la care nici măcar nu am visat”.

În timp ce Netanyahu vorbește despre schimbarea regimului iranian, oficialii americani au emis mesaje mai nuanțate. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că obiectivul principal nu este răsturnarea regimului, ci neutralizarea amenințărilor legate de rachete, marină și potențial nuclear ale Iranului.