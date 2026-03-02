Comandantul Gărzii Revoluţionare Iraniene a anunţat în această seară, pe 2 martie, că Strâmtoarea Ormuz este închisă şi că Iranul va ataca orice navă care va încerca să o traverseze, potrivit mass-media iraniene, preluate de Reuters şi AFP.

Declaraţia a fost făcută de Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gărzii, care a transmis că strâmtoarea este închisă şi că forţele Gărzii Revoluţionare şi ale marinei regulate din Iran vor ataca navele care vor încerca să treacă.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a spus Ebrahim Jabari.

Anunţul vine după moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unui atac israelian. Decizia autorităţilor iraniene riscă să aibă un impact major asupra pieţei energetice globale, întrucât prin acest culoar maritim trece aproximativ o cincime din fluxurile mondiale de petrol.

O eventuală blocare prelungită ar putea genera creşteri semnificative ale preţului ţiţeiului.

Strâmtoarea Ormuz este situată între Oman şi Iran, făcând legătura între Golful Persic, în nord, şi Golful Oman, în sud, cu deschidere către Marea Arabiei. În punctul său cel mai îngust, are o lăţime de 33 de kilometri, iar benzile de navigaţie au doar aproximativ 3 kilometri pe fiecare sens, ceea ce o face extrem de vulnerabilă în caz de conflict.

Potrivit datelor companiei de analiză Vortexa, anul trecut au tranzitat zilnic peste 20 de milioane de barili de ţiţei, condensat şi combustibili prin acest punct strategic.

State membre OPEC precum Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite, Kuweit şi Irak îşi exportă cea mai mare parte a petrolului prin această rută, în special către Asia.

De asemenea, Qatarul, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de gaz natural lichefiat, transportă aproape întreaga cantitate de GNL prin strâmtoare.

În scenariul unei blocade totale a Strâmtorii Ormuz sau al unor atacuri asupra infrastructurii petroliere din Golf, analiștii vorbesc despre posibilitatea ca prețul Brent să depășească pragul de 100 de dolari pe baril, iar într-un caz extrem să ajungă chiar la 120 de dolari.

Experții compară riscul actual cu șocurile petroliere din anii ’70, avertizând că o perturbare prelungită ar putea genera un nou val inflaționist la nivel global.