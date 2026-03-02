Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis că, în acest moment, războiul din Orientul Mijlociu nu reprezintă un pericol direct pentru România. El a explicat că această concluzie se bazează pe analizele realizate de Direcția de Informații Militare și pe informațiile primite de la statele aliate.

Potrivit ministrului, situația din Iran nu pune în prezent în pericol teritoriul României. Totuși, după confirmarea atacurilor, autoritățile au devenit mai atente și urmăresc permanent evoluțiile din zonă. Acesta a precizat că instituțiile române monitorizează continuu situația, schimbă informații cu partenerii internaționali și analizează constant datele legate de Iran.

Radu Miruță a mai spus că nivelul de vigilență a fost crescut în țară după atacurile recente în care a fost implicat Iranul. Măsurile luate includ supravegherea atentă a situației de securitate, colaborarea mai intensă cu partenerii externi și controale mai stricte la intrarea și ieșirea din unitățile militare.

Ministrul a declarat, într-un interviu acordat pentru „Euronews”, că există o colaborare permanentă cu șeful Statului Major al Apărării. El a adăugat că, având în vedere numărul mare de informații apărute în spațiul public, autoritățile verifică atent datele pentru a evita răspândirea dezinformării.

Radu Miruță a subliniat că, în prezent, nu există indicii privind un risc pentru securitatea națională, chiar dacă tensiunile din regiune au crescut. Analizele arată, potrivit ministrului, că Iranul nu ar avea intenția de a ataca state membre NATO, iar țări din Alianță, precum Turcia, ar fi fost evitate tocmai pentru a nu implica NATO în conflict.

„În momentul de față, pentru România și pentru teritoriul național, conflictul din Iran nu generează un pericol. Ce se întâmplă este că, după confirmarea atacului, a crescut gradul de atenție. Monitorizăm în permanență ce se întâmplă, schimbăm informații cu partenerii noștri și urmărim cu frecvență informațiile din jurul Iranului. La acest moment nu există indicii privind un pericol pentru securitatea națională, în pofida escaladării tensiunilor”, a punctat Miruță.

Miruță a zis că, atunci când apar conflicte în Orientul Mijlociu, alte state încearcă să își schimbe poziția pentru a-și crește influența în regiune. El a explicat că Iranul pare tot mai izolat pe plan internațional, deoarece și-a slăbit relațiile cu unele țări vecine cu care ar fi putut forma alianțe. În opinia sa, această situație ar putea crește șansele ca conflictul să se încheie mai repede.

Referitor la informațiile despre atacarea unei baze militare britanice din Cipru și la prezența militară mai mare a Greciei în zonă, ministrul a precizat că România nu a primit nicio solicitare din partea partenerilor pentru a participa la misiuni în Marea Mediterană.

Radu Miruță a mai zis că autoritățile române au fost întrebat frecvent dacă de pe teritoriul României au fost sprijinite acțiunile militare inițiale împotriva Iranului. El a precizat că, potrivit informațiilor primite de la șeful Statului Major al Apărării, nu a fost folosită nicio facilitate militară din România pentru aceste atacuri.

Ministrul a subliniat și că, până acum, nicio țară membră NATO nu a fost atacată. Potrivit acestuia, Iranul ar fi evitat în mod intenționat Turcia, ceea ce ar arăta că nu există dorința de a implica NATO în conflict.

În acest context, Radu Miruță a arătat că România rămâne atentă la evoluțiile din regiune și că autoritățile au crescut nivelul de vigilență, monitorizând constant situația de securitate.