Ministrul Bogdan Ivan a fost întrebat despre eventuale scumpiri ale combustibililor, în contextul tensiunilor internaționale și al opririi unei rafinării din Arabia Saudită. Ministrul a afirmat că dorește să oprească speculațiile, amintind că și anul trecut au existat temeri legate de o eventuală criză pe fondul sancțiunilor împotriva Lukoil.

El a arătat că atunci autoritățile au discutat cu operatorii din piață și cu instituții precum Consiliul Concurenței, ANPC și ANAF, pentru a preveni eventuale creșteri artificiale de preț. Potrivit ministrului, în acea perioadă prețurile la benzină și motorină au stagnat.

„Vreau să opresc speculaţiile astea, în contextul în care am mai avut o rundă de speculaţii anul trecut, în luna octombrie, pe fondul sancţiunilor împotriva Lukoil, când şi atunci, dacă ne amintim, erau titrate multe burtiere la televiziuni, 10 lei litru de benzină şi motorină în contextul crizei Lukoil. Şi atunci am acţionat încă din timp, am discutat cu operatorii din piaţă, m-am asigurat că avem stocuri, am avut o discuţie foarte aplicată cu Consiliul Concurenţei, ANPC şi ANAF, în care le-am cerut ca în cazul în care există unii temerari din piaţă care vor dori să profite de acest context emoţional pentru a creşte artificial preţurile, să fie sancţionaţi şi în acea perioadă am avut o stagnare a preţului la motorină şi benzină”, a spus Bogdan Ivan.

Referitor la situația actuală, Bogdan Ivan a explicat la Digi24 că România produce aproximativ dublu benzină față de cât consumă, ceea ce înseamnă că o parte semnificativă este exportată. În cazul motorinei, producția internă acoperă aproximativ 50% din consum, diferența fiind asigurată prin importuri din India, Turcia, Oman și Arabia Saudită.

„În momentul de faţă o să putem să ne ţinem în continuare de producţie, fără să avem perturbaţii în piaţă. În cazul motorinei producem aproximativ 50% din ceea ce consumăm pe teritoriul României, diferenţa venindu-ne din India, din Turcia, din Oman, din Arabia Saudită”, a mai spus el.

Ministrul a precizat că aproximativ 20% din importurile de motorină provin din Arabia Saudită, însă doar o parte din acestea ar putea fi afectate. El a subliniat că rafinăria oprită nu este cea care livrează către România și că unitatea care alimentează piața românească funcționează în parametri normali.

În plus, România a diversificat sursele și aduce inclusiv motorină din Norvegia pentru a acoperi necesarul din mixul intern.

„În această formulă, practic, noi avem sub o oarecare presiune, doar 10% din consumul intern al motorinei din România. În acest context pot să vă spun că am discutat şi cu cei din terminalul lor, din Arabia Saudită, acea rafinărie care a fost oprită nu este cea care livrează României. Rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi în Arabia Saudită. Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mixul din ţara noastră”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a arătat că majorarea cu 10-14% a prețului petrolului pe piața internațională are un impact limitat asupra prețului final la pompă. Potrivit acestuia, ponderea petrolului brut în prețul final al litrului de carburant este de aproximativ 25%.

Ministrul a transmis că România este pregătită din punct de vedere al stocurilor operaționale și al achizițiilor deja contractate pentru următoarele luni. El a explicat că există rezerve suficiente pentru cel puțin cinci-șase luni, iar depozitele sunt ocupate în proporție de peste 100%, incluzând și rezervele din zona de transport.

„Şi aşa suntem într-o perioadă foarte inflamată din punct de vedere politic şi social şi economic. Ceea ce vreau să transmit foarte clar oamenilor de acasă este următorul lucru: suntem pregătiţi, atât cu ceea ce avem în stocurile operaţionale astăzi la operatorii economici din România, cu achiziţiile făcute în avans pentru următoarele luni, de ţiţei, pentru rafinările din România, cu o situaţie în care să ne ajungă toate stocurile timp de cel puţin 5-6 luni de zile, pe lângă situaţia de urgenţă în care noi astăzi suntem pregătiţi, cu depozitele în proporţie de 102%, pentru că avem deja toate depozitele full plus zone de rezerve pe zonă de transport, că nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină şi benzină pe piaţa din România”, a subliniat Bogdan Ivan.

Oficialul a mai spus că eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale s-ar putea traduce într-un impact de până la aproximativ 10-12 de bani pe litru, nu în scumpiri majore. El a subliniat că nu se pune problema unor creșteri de tipul celor care ar duce prețul la 10 lei pe litru.