Consiliul Concurenței monitorizează constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți pentru a se asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi, a transmis luni președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, autoritatea urmărește atent dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a preveni eventuale majorări nejustificate.

Șeful instituției a arătat că instituția nu și-ar dori să constate situații în care comercianții ar profita de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat.

Bogdan Chirițoiu a explicat pentru Agerpres că, în prezent, prețul barilului de petrol se situează sub pragul de 80 de dolari, un nivel comparabil cu cel din aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, pe fondul tensiunilor internaționale, pot apărea fluctuații suplimentare pe piețele externe.

„Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”, a declarat Bogdan Chirițoiu într-un interviu acordat agenției de presă.

În ceea ce privește evoluția prețurilor la pompă, președintele Consiliului Concurenței a arătat că instituția se așteaptă ca acestea să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, ajustările tind să fie moderate și temporare.

„Ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare”, a adăugat Chirițoiu.

Totodată, el a avertizat că, dacă vor fi identificate încălcări ale legislației în domeniul concurenței, Consiliul Concurenței va iniția procedurile necesare pentru sancționarea acestora.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a respins ferm speculațiile potrivit cărora benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul, apreciind că astfel de afirmații sunt nefondate. El a subliniat că, în momentul de față, nu există niciun argument rațional, comercial sau economic care să justifice un asemenea nivel al prețului la pompă.

Ministrul a precizat că autoritățile monitorizează cu atenție eventualele perturbări ale pieței de aprovizionare cu produse petroliere, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, însă România dispune de rezerve suficiente.

Potrivit acestuia, în urma discuțiilor cu operatorii din piață, s-a confirmat existența unor depozite de urgență care ar putea asigura aprovizionarea pentru aproximativ 90 de zile, în cazul unei situații de avarie. Totuși, oficialul a subliniat că în prezent nu există o astfel de situație, iar în terminale și depozite sunt suficiente cantități de carburanți pentru a menține fluxurile normale.

El a mai arătat că, la nivel internațional, cotația petrolului a crescut cu aproximativ 10%, însă, având în vedere că prețul țițeiului reprezintă circa un sfert din prețul final al carburanților, impactul asupra prețului la pompă ar trebui să fie limitat.