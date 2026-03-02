Adrian Câciu a explicat într-o postare realizată pe Facebook că orice depășire a nivelului de 8 lei pentru benzină și 8,2 lei pentru motorină ar reprezenta o speculă. În opinia sa, de fiecare dată când apare o situație de conflict și piețele înregistrează mișcări, apar și persoane care anunță scumpiri iminente, fără a avea o bază solidă privind structura reală a pieței combustibililor din România.

Fostul ministru consideră că unele analize sunt construite pe fragmente de articole și nu au un fundament clar privind fluxurile de petrol către România și Europa sau mecanismele de formare a prețului.

El susține că există confuzii atât în privința rutelor maritime, între Strâmtoarea Ormuz și Canalul Suez, cât și în ceea ce privește structurile de preț și adaosul comercial dintre importatori, producători, angrosiști și benzinării. În acest context, Câciu ridică problema intereselor din spatele unor astfel de analize și sugerează că ar trebui verificat dacă cei care lansează astfel de scenarii au contracte în piață care ar putea crea un context favorabil speculei.

„Orice cotație a barilului de petrol sub 100 de USD nu ar trebui să se vadă în prețul combustibilului la pompa!

Benzina, maxim 8 lei si motorina, maxim 8,2 lei.

Restul este sau ar fi speculă!

De fiecare dată când apare o situație de conflict și se mișcă piețele apar si marii „specialiști” în tot și în toate, acum și în prețul petrolului și al combustibilului din România!

Întrebarea este al cui joc îl fac daca nu al celor care doresc să speculeze, pentru că, evident, deși prezintă studii formate din crâmpeie de articole nu au la bază nici un fundament al structurii pieței combustibilului din România(nici din Europa), al fluxurilor de petrol catre România si Europa (confunda fluxul Ormuz cu cel de pe Suez) si mai ales nu cunosc structura de preț si de adaos între importatori, producatori, engrosisti si benzinari”, a scris Câciu pe Facebook

Adrian Câciu mai susține că orice cotație a barilului de petrol sub 100 de dolari nu ar trebui să se reflecte într-o creștere a prețului combustibilului la pompă peste pragurile menționate. El respinge scenariile potrivit cărora, dacă barilul ar ajunge în jurul valorii de 100 de dolari, prețul carburanților ar urca la 10 lei, considerând că astfel de afirmații sunt neadevărate și interesate.

Fostul ministru amintește că România s-a confruntat cu o situație similară în 2022, după izbucnirea conflictului din Ucraina, când barilul depășise 110 dolari. La acel moment, au fost declanșate controale ample pe piața carburanților, iar prețurile au scăzut imediat după eliminarea practicilor speculative.

„Ne-am mai confruntat cu o astfel de situatie, în 2022, dupa izbucnirea conflictului din Ucraina.

Numai ca atunci barilul sarise de 110 USD/baril.

(Acum nu le convine decât rușilor să fie prețul sus la baril. Americanii au nevoie de preț jos la baril. Mă așteptam să stie și „specialiștii” de la noi care au aruncat rapid cu prețul de 10 lei pe litru ).

În 2022, după ce am vorbit cu piața și nu dadea semne că a înteles ci, din contra, ne trimitea „vectori” pe la tv să ne explice că „asta e”, am declansat controale peste tot în piața respectiva, iar prețurile au scazut imediat, fiind eliminata specula.

Oricine vă spune azi, că daca barilul de petrol ajunge spre 100 USD, pretul la combustibil se duce la 10 lei, va minte.

Si cred ca o face interesat!

Și poate ar fi bine să se verifice dacă are contracte cu piața pentru a crea un context sau o percepție favorabila speculei, de genul, „asta e, nu e de la noi”..

Recomandarea ar fi să se potoleasca, pentru că oricum avem preț mai mare cu 20% decât ar trebui să fie la cotația curentă, de 78 USD/baril”, a mai scris acesta.

În prezent, susține Câciu, prețurile de la pompă sunt cu aproximativ 20% mai mari decât ar trebui să fie la cotația curentă a barilului, de 78 de dolari. Potrivit calculelor sale, la acest nivel al cotației, prețul corect ar trebui să fie de maximum 7,8 lei pentru benzină și 8,1 lei pentru motorină. El afirmă că, deja, în piață, prețurile au depășit aceste valori.

„Astazi, pe pretul de azi al barilului, pretul la benzina ar trebui sa fie maxim 7,8 lei, iar al motorinei, maxim 8,1 lei.

Deja, în piața, prețul este peste aceste nivel.

Rugamintea ar fi și la presă, deși știu că sună spectaculos să anunți explozia prețului la pompă, să nu mai preia fără să verifice astfel de comunicări ai unor vectori de influență din piață, pentru că nu fac decât să le creeze alibiul perfect speculanților din piața.

Nu ne ajunge că avem inflație de 10%?

O vrem de 15-20%?

Pe de altă parte, aș vrea să cred că, deja, institutiile de control sunt in teren(ANAF, ANPC, Consiliul Concurenței) și că dispun deja măsurile antispecula.

Pentru cei care au nevoie de sprijin, adaosul comercial la import/livrare productie interna/engros este cuprins intre 20 si 43%.

La benzinari, e doar 2-4%.

PS: pentru „specialistii” dornici de imagine: la altceva trebui sa va uitați, nu la petrol(acolo e menghină OPEC, cu accent US): la aur si la argint. Acolo se face echilibrul cand se pierde ceva, în piețe…”, a conchis fostul ministru.

Postarea poate fi vizualizată aici.