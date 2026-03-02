La deschiderea ședinței de tranzacționare de luni, principalele burse europene au înregistrat pierderi consistente. Cea mai afectată a fost piața din Madrid, cu un recul de 3,2%. Bursa din Frankfurt a scăzut cu 2,23%, Milano cu 2,07%, Paris cu 1,75%, iar Londra a consemnat un declin mai redus, de 0,60%.

Indicele Euro Stoxx50, care reunește cele mai mari companii europene listate, a debutat cu o depreciere de 2,19%, reflectând îngrijorările investitorilor privind impactul conflictului asupra economiei și fluxurilor comerciale.

În paralel, moneda unică europeană s-a depreciat, euro fiind cotat la 1,170 dolari în primele ore ale dimineții.

Cea mai vizibilă reacție a fost pe piața energiei. Cotația țițeiului Brent, referința pentru Europa, a crescut cu 9,88%, până la 80,02 dolari pe baril – un nivel nemaiatins de la sfârșitul lunii iunie 2025.

Creșterea este alimentată de temerile că războiul ar putea afecta aprovizionarea cu petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de energie.

În același timp, prețul gazelor naturale a urcat cu 26,87%, ajungând la 39,96 dolari, semnalând o presiune suplimentară asupra costurilor energetice în Europa.

Specialiștii de la Renta4 arată că, deși reacția piețelor este vizibilă, amploarea corecțiilor rămâne controlată.

Experții subliniază că și comportamentul investitorilor în raport cu activele de refugiu indică prudență, dar nu panică.

„Aşa cum scăderile burselor sunt, momentan, moderate, limitat este şi refugiul în aur”

Aurul a avansat cu 2,53%, până la 5.411,48 dolari uncia, în timp ce argintul s-a apreciat cu 2,04%, până la 95,66 dolari.

Analiștii avertizează însă că actualul conflict ar putea duce „la o perioadă de volatilitate şi incertitudine în care va trebui evaluat modul în care va evolua situaţia”.

Tendința negativă s-a manifestat și în Asia. Indicele Nikkei din Tokyo a scăzut cu 1,35%, iar Hang Seng din Hong Kong cu 2,14%. Bursa din Shanghai a reușit să încheie sesiunea cu un avans de 0,47%, după un început pe minus.

În Statele Unite, contractele futures indică o deschidere pe roșu, cu scăderi de peste 1%, care se apropie de 2% în cazul indicelui tehnologic Nasdaq.

Pe piața criptomonedelor, bitcoin a înregistrat o creștere modestă de 0,55%, până la 66.029,44 dolari.

În segmentul obligațiunilor, randamentul titlurilor germane pe 10 ani a urcat la 2,657%, semnalând o ajustare a percepției privind riscul și așteptările legate de inflație.

În perioada următoare, piețele vor urmări atent evoluțiile din Orientul Mijlociu, în special eventualele perturbări ale fluxurilor energetice și reacțiile marilor puteri.

Dacă tensiunile persistă sau se intensifică, presiunea asupra prețurilor la energie și asupra burselor ar putea continua, amplificând incertitudinea într-un moment în care economiile europene încearcă să-și consolideze revenirea.