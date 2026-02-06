Indicele paneuropean Stoxx 600 a pierdut aproximativ 1,1%, toate marile piețe din regiune închizând în teritoriu negativ. Sesiunea a fost marcată de un val consistent de raportări financiare, investitorii reevaluând profitabilitatea și perspectivele unor grupuri majore din sectoare-cheie precum banking, industrie, energie și transporturi. Rezultatele publicate au arătat o presiune tot mai mare asupra marjelor, pe fondul costurilor ridicate și al încetinirii cererii în anumite segmente.

Printre companiile care au raportat rezultate s-au numărat BBVA, BNP Paribas, Vinci, BMW, Siemens Healthineers, Anglo American, Danske Bank, ArcelorMittal, Moller Maersk și Vestas Wind Systems, iar reacțiile pieței au fost, în mare parte, prudente sau negative.

Acțiunile Rheinmetall au scăzut cu 6,5%, după ce grupul a transmis, într-un call cu investitorii, estimări preliminare mai slabe pentru anul 2026. Compania anticipează venituri de aproximativ 13,6 miliarde de euro, un nivel considerat insuficient raportat la așteptările privind ritmul de creștere al sectorului de apărare. Mesajul transmis a alimentat temerile că unele proiecte ar putea fi amânate sau că extinderea capacităților va avea un impact mai lent decât se estima anterior.

Un impact și mai puternic s-a văzut pe titlurile Volvo Cars, care s-au prăbușit cu 22,5%. Producătorul auto a raportat o scădere de 68% a profitului operațional ajustat în trimestrul al patrulea, până la 1,8 miliarde de coroane suedeze. Rezultatul a ridicat semne de întrebare privind capacitatea companiei de a gestiona tranziția către electrificare într-un context de cerere volatilă și presiuni concurențiale tot mai mari.

În sectorul energetic, Shell a raportat un profit de 3,26 miliarde de dolari pentru trimestrul patru, sub estimarea de 3,53 miliarde de dolari realizată de analiști. Diferența, deși aparent modestă, a fost suficientă pentru a declanșa vânzări pe titlu, acțiunile companiei închizând ședința cu un minus de 3,4%. Investitorii au penalizat atât nivelul profitului, cât și semnalele prudente privind evoluția cererii și a marjelor în perioada următoare.

Pe plan monetar, Banca Angliei a decis menținerea dobânzii cheie la 3,75%, într-un context în care inflația dă semne de temperare, dar riscurile economice persistă. Randamentul obligațiunilor guvernamentale britanice pe 10 ani a urcat la 4,546%, iar lira sterlină s-a depreciat cu 0,71%, până la 1,3553 dolari, semn că investitorii rămân reticenți.

Și Banca Centrală Europeană a păstrat neschimbată dobânda principală, la 2%, consolidând mesajul de prudență. Decizia a fost interpretată ca un semnal că relaxarea monetară va fi lentă și atent calibrată, în funcție de evoluția inflației și a economiei zonei euro.

Tensiunile de pe piețele europene au fost amplificate de evoluțiile externe. Wall Street a consemnat miercuri a doua zi consecutivă de scăderi, pe fondul vânzărilor din sectorul software. Contractele futures pe S&P 500 au arătat o revenire modestă în cursul nopții, susținute de rezultatele Alphabet, în timp ce investitorii așteaptă raportul trimestrial al Amazon.

În Asia-Pacific, bursele sud-coreene au condus scăderile din sesiunea nocturnă, urmând direcția negativă a piețelor americane, pe fondul presiunilor persistente asupra sectorului tehnologic și al sentimentului global de aversiune față de risc.