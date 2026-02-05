Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să nu schimbe dobânzile. Președinta BCE, Christine Lagarde, a spus că aprecierea recentă a euro nu este o problemă mare și că inflația se află „într-un loc bun”.

Când a fost întrebată despre efectul deprecierii dolarului de săptămâna trecută și posibilitatea revenirii acestuia, Lagarde a explicat că Consiliul guvernatorilor a discutat situația și a spus că scăderea dolarului nu e ceva neașteptat, ci a început încă din martie 2025. Ea a adăugat că dolarul a fluctuat de fapt de la vară, iar BCE a considerat că aceste mișcări au fost deja luate în calcul în planurile lor.

Analiștii cred că evoluția euro îi face pe oficialii de la Frankfurt să fie atenți: un euro mai puternic face importurile mai ieftine, ceea ce poate reduce inflația, iar autoritățile sunt deja îngrijorate de prețurile de consum. Lagarde a mai spus că BCE a discutat evoluția euro și că nu urmăresc un anumit nivel al cursului. Chiar dacă un euro mai puternic ar putea duce la o inflație mai mică decât estimările actuale, riscurile pentru perspectivele inflației sunt în mare parte echilibrate. Ea a explicat că nivelul curent al euro față de dolar este apropiat de media pe termen lung.

Joi, euro s-a apropiat de 1,1812 dolari. Lagarde a mai spus că stimulentele fiscale ar putea ajuta economia să crească mai repede decât se aștepta, dar că problemele rămân: zona euro este afectată de volatilitatea globală, iar tensiunile comerciale internaționale ar putea perturba lanțurile de aprovizionare, reduce exporturile și slăbi consumul și investițiile.

„În ultimele săptămâni, de fapt din vară, dolarul a fluctuat într-un interval. Prin urmare, oficialii BCE au ajuns la concluzia că evoluţiile cursului de schimb începând din 2025 au fost încorporate în scenariul nostru de bază. Actualul interval în care evoluează euro faţă de dolar este foarte mult în linie cu media generală a cursului de schimb dintre euro şi dolar de când există euro. Zona euro continuă să fie afectată de mediul volatil global. Noi fricţiuni în comerţul internaţional ar putea perturba lanţurile de aprovizionare, reduce exporturile şi slăbi consumul şi investiţiile”, a punctat Lagarde.

BCE a menținut, joi, dobânzile neschimbate, pentru a cincea ședință la rând. Dobânda la depozite rămâne 2%, iar cea de refinanțare 2,15%. BCE a spus că inflația ar trebui să se stabilizeze pe termen mediu la 2%.

Economia zonei euro rămâne „rezistentă”, cu șomaj redus, firme cu bilanțuri bune și cheltuieli publice crescând treptat în domeniul apărării și infrastructurii.

În același timp, BCE a atras atenția că viitorul este încă nesigur din cauza politicii comerciale globale și a tensiunilor geopolitice. Inflația în cele 21 de țări care folosesc euro a scăzut luna trecută la 1,7%, cel mai mic nivel din septembrie 2024.

Ultima dată când BCE a scăzut dobânzile a fost pe 5 iunie anul trecut, cu 0,25 puncte procentuale.