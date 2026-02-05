Adrian Homan, fondatorul grupului Homan Construcții – Technostrade și antreprenor prezent în clasamentul „Top 300 cei mai bogați români”, lansează un semnal de alarmă privind efectele economice ale majorării taxelor și impozitelor locale, arată evz.ro. Potrivit acestuia, noile sarcini fiscale aplicate proprietăților și activelor comerciale generează o presiune tot mai greu de susținut pentru companiile românești, într-un context deja dominat de instabilitate și costuri în creștere.

Mediul de afaceri se confruntă deja cu scumpiri accelerate la materiale de construcții, energie și forță de muncă. În acest cadru, deciziile administrative de a crește impozitele locale sunt percepute de antreprenori drept o barieră suplimentară în calea investițiilor.

Homan, care coordonează un grup cu capital integral românesc, susține că lipsa de predictibilitate fiscală afectează direct planurile de dezvoltare pe termen lung. Companiile sunt nevoite să redirecționeze resurse din investiții către acoperirea obligațiilor fiscale curente, ceea ce reduce competitivitatea și capacitatea de modernizare.

În urma unor consultări extinse cu reprezentanți ai mediului de afaceri – atât investitori autohtoni, cât și parteneri externi – Homan afirmă că se conturează un avertisment extrem de grav: economia României se apropie de un punct critic.

Instabilitatea este alimentată de volatilitatea accentuată a prețurilor, care, în unele cazuri, s-au dublat sau triplat într-un interval foarte scurt. Efectul direct este erodarea puterii de cumpărare, într-o țară unde costurile esențiale, precum combustibilul, au ajuns să fie printre cele mai împovărătoare din Uniunea Europeană raportat la venituri.

Chiar și în ipoteza unui salariu minim de 1.000 de euro, decalajul față de statele vest-europene, unde veniturile sunt de două ori mai mari, rămâne semnificativ. Presiunea se resimte atât la nivelul populației, cât și în mediul antreprenorial.

O eventuală lipsă de reacție rapidă din partea autorităților, avertizează oamenii de afaceri, ar putea conduce în următoarele șase luni la un scenariu de criză severă, comparabil sau chiar mai dur decât cel traversat de Grecia în 2010. Printre măsurile de avarie posibile s-ar putea număra înghețarea salariilor bugetare, creșteri abrupte de taxe indirecte, reducerea cheltuielilor sociale și privatizări accelerate pentru evitarea incapacității de plată a statului.

Creșterea taxelor pe clădiri industriale, terenuri și flote auto afectează direct lichiditățile firmelor, limitând investițiile în modernizare și expansiune. Experiența lui Homan în gestionarea unor proiecte complexe, de la aeroporturi și baze militare până la sedii de instituții publice, îi oferă o imagine clară asupra efectelor practice ale acestor decizii.

În plus, volatilitatea prețurilor și costurile ridicate ale energiei și combustibilului erodează puterea de cumpărare și înrăutățesc perspectivele economice, creând tensiuni atât pentru companii, cât și pentru populație.

“Succesul se construiește prin muncă”, afirmă Homan.

Potrivit lui Homan, lipsa unor măsuri rapide de stabilizare fiscală ar putea conduce, în câteva luni, la o criză economică severă. În scenarii extreme, statul ar putea fi nevoit să ia măsuri drastice precum reducerea pensiilor, înghețarea salariilor bugetare sau privatizări accelerate pentru a evita incapacitatea de plată.

Antreprenorul avertizează că România se află într-un moment critic, iar deciziile fiscale luate fără consultarea mediului privat riscă să afecteze nu doar companiile, ci și întreaga economie.

Homan consideră că succesul economic depinde de capacitatea firmelor de a genera profit și locuri de muncă, nu doar de colectarea imediată a taxelor. Pentru a evita insolvențe și blocaje în sectoarele strategice, statul trebuie să ofere claritate legislativă, să mențină predictibilitatea fiscală și să colaboreze activ cu antreprenorii.