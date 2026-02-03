Indicele pan-european Stoxx 600 a reușit să recupereze declinul puternic consemnat în prima parte a zilei de luni și a închis provizoriu cu un avans de aproximativ 1%. Evoluția a venit după ce presiunea de vânzare s-a redus, pe măsură ce piețele metalelor prețioase au dat semne de stabilizare, calmând temerile investitorilor privind o corecție mai amplă a activelor globale.

În debutul ședinței, sentimentul negativ fusese alimentat de corecția violentă a argintului, care a zdruncinat apetitul pentru risc și a determinat retrageri rapide din acțiuni.

Redresarea a fost vizibilă la nivelul principalelor burse europene. Indicele FTSE 100 din Marea Britanie și DAX al Germaniei au avansat cu aproximativ 1%, în timp ce CAC 40 din Franța a câștigat circa 0,8%.

Mișcarea a reflectat o revenire selectivă a investitorilor către acțiuni, după episoadele de volatilitate extremă din ultimele sesiuni, în special pe piețele de mărfuri.

În sectorul tehnologic, evoluțiile au fost mixte. Acțiunile ASML și Be Semiconductor Industries au închis sesiunea cu creșteri moderate, de aproximativ 0,8%, respectiv sub 0,1%, susținute de interesul constant pentru sectorul semiconductorilor.

În schimb, titlurile ASM International au scăzut cu circa 0,3%, într-un context în care investitorii rămân prudenți față de evaluările ridicate din sectorul tech.

Volatilitatea ridicată de pe piața metalelor prețioase a rămas un factor major de influență. Argintul, care își dublase valoarea în ultimele 12 luni, s-a prăbușit vineri cu aproximativ 30%, marcând cea mai severă scădere zilnică din 1980. Corecția a generat îngrijorări privind sustenabilitatea raliului recent al metalelor prețioase.

Luni, presiunea a continuat: aurul spot a scăzut cu aproximativ 4%, până la 4.673 de dolari uncia, în timp ce argintul spot a coborât cu peste 5%, la 79,91 dolari. Contractele futures pe argint au rămas, la rândul lor, ușor în teritoriu negativ, semn că investitorii evită, deocamdată, repoziționarea agresivă.

În regiunea Asia-Pacific, piețele au închis preponderent în scădere, indicele sud-coreean conducând declinul, pe fondul monitorizării atente a evoluției aurului și argintului după șocul de vineri. Investitorii asiatici au adoptat o atitudine defensivă, în așteptarea unor semnale mai clare privind stabilitatea piețelor globale.

În contrast, bursele americane au înregistrat creșteri luni, într-o tentativă de revenire după corecțiile recente. Investitorii au urmărit cu atenție și piața cripto, unde Bitcoin a coborât sâmbătă sub pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată din aprilie, semnalând o reducere a apetitului pentru risc în rândul investitorilor.

Pe Wall Street, atenția s-a concentrat și asupra Nvidia, în contextul dezbaterilor privind sustenabilitatea boomului inteligenței artificiale. Potrivit unor informații citate de The Wall Street Journal, planurile companiei de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI ar fi întâmpinat dificultăți, informații pe care Nvidia le-a negat ulterior.

Chiar și așa, acțiunile Nvidia se aflau în scădere cu aproximativ 0,7%, reflectând nervozitatea investitorilor față de evaluările ridicate și de ritmul accelerat al investițiilor în sectorul AI.